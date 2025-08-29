La Justicia Federal formalizó la acusación contra el exjefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional Paulo Croppi, por la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer, ubicado en ruta 3, en el ingreso a Río Gallegos.

En la audiencia pública, que tuvo lugar este jueves, encabezada por el juez Federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez; el fiscal Federal del Área Investigación y Litigio de Casos Sencillos, Pablo Mansilla, informó a Croppi que se le atribuye el delito de dañar, con agravantes, el monumento al haber autorizado y convalidado las tareas de remoción de la cartelería y la obra de arte realizadas el 25 de marzo de este año.

Paulo Croppi asistió a la audiencia judicial acompañado solo por su abogado Ramiro Neil. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En este sentido, el juez resolvió formalizar la Investigación Penal Preparatoria con la calificación solicitada por el fiscal y señaló que el hecho en sí, hasta el momento, no fue desmentido por la defensa. A partir de ahora, la fiscalía tendrá un año para avanzar a la etapa de juicio. Al respecto, Esteban Bayer, hijo del historiador, manifestó a Radio LU12 AM680: “Se está cumpliendo lo que debería suceder siempre, que la justicia se ocupe de estos delitos y se expida. Es un gran paso el que se dio en el juzgado federal, tenemos muchos otros casos que fueron no tan positivos, donde quedaron congeladas algunas causas, pero lo de este jueves fue una muy buena noticia“.

La causa reúne cuatro denuncias presentadas por particulares, entre ellos Esteban Bayer, Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica del Municipio de Río Gallegos y familiares de peones fusilados en las Huelgas Patagónicas. Alicia Kirchner junto a familiares de fusilados y desaparecidos en la inauguración. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral El periodista tuvo la oportunidad de seguir la audiencia vía Zoom y sobre la misma, consideró que “la postura de la fiscalía ha sido muy coherente”.

“Lo más importante es que estos delitos no queden impunes como ya tenemos tantos casos de impunidad a lo largo de nuestra historia, como es el hecho mismo de los fusilamientos de la Patagonia Rebelde, crímenes que hasta hoy han quedado impunes“, manifestó.

Señaló que “en este caso, se trata de un delito mucho menor, pero no menos importante, es la destrucción de un monumento histórico, la destrucción de una obra artística. Lo más importante es que la justicia se expida, que no quede impune. Es un hecho delictivo perpetrado por el titular, en aquél entonces de Vialidad, creo que por una decisión personal, hasta ahora no hubo absolutamente ninguna explicación coherente sobre porqué se destruyó el monumento que la sociedad de Santa Cruz erigió en honor, en agradecimiento al trabajo de mi padre en la entrada de Río Gallegos”.

“Todos tenemos todavía en la memoria esas imágenes horribles, como la retroexcavadora destroza la cara, la imagen de mi padre, un momento muy doloroso”, recordó.

“Creo que vamos por un buen camino para que esto no quede impune y para que los responsables de estos hechos delictivos no anden sueltos y digan: ‘Lo volvemos a repetir’. Que esto no vuelva a pasar porque no va a quedar impune”, afirmó.

Respecto a lo que se dijo en la audiencia, manifestó: “No sé cómo puede considerar que es exagerada la acusación cuando se lo está acusando de haber cometido un delito con un daño agravado, justamente por tratarse de una obra artística y un monumento histórico”.

“Nos llamó también la atención que Croppi y tanto como él como su abogado defensor no dijeran absolutamente nada sobre el hecho en sí, cuando es de público conocimiento que él estuvo ahí personalmente, dando las indicaciones para destruir ese monumento”, señaló.

“Además, del factor pecuniario está el valor histórico, el artístico y el de la memoria”.

“El daño agravado es porque vialidad, por orden de Croppi, usó herramientas de uso público y esto no sólo fue un daño a la sociedad de Santa Cruz, del país, sino que además se destrozó un patrimonio de la provincia. Además, del factor pecuniario de lo que es el monumento, está el valor histórico, el artístico y el de la memoria”, sostuvo. Momento en el que la retroexcavadora destruye el monumento a Bayer.

“El Nunca Más también se aplica en este caso, nunca más destrozar un monumento y nunca más destrozar una obra artística”, acotó.

“Estamos esperando que la justicia federal se expida también en la causa que iniciamos junto a familiares de peones y dirigentes fusilados”.

Sabiendo que el proceso llevará varios meses, manifestó que “como decía Osvaldo, siempre, al final de todo, termina imponiéndose la ética“.

“Por más que pasen los tiempos va a llegar la justicia y se va a terminar con la impunidad. Estamos esperando que la justicia federal se expida también en la causa que iniciamos junto a familiares de peones y dirigentes fusilados en la Patagonia Rebelde“, mencionó con referencia a la investigación penal que está llevando adelante el Juzgado Federal de Caleta Olivia para llegar a un Juicio por la Verdad.

“La causa está en el Juzgado Federal de Caleta Olivia hace un tiempo ya y esperemos siga avanzando para que finalmente sean declarados crímenes de de lesa humanidad y también, en este caso, no queden impunes”, concluyó.

