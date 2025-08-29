Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Roque”, el perrito abandonado con sarna y dermatitis en el barrio Ayres Argentinos y un perro muerto, con un gran corte en el torso, junto a dos gatos abandonados en el barrio Padre Olivieri, en el mismo lugar donde meses atrás apareció “Luz”, casi muerta, son apenas dos de los casos de crueldad animal que tuvieron lugar en los últimos días en la capital provincial.

Este lunes, se dio a conocer, a través de las redes sociales, la presencia de un dogo, muerto por inanición, “piel y huesos”, en el barrio Jorge Newbery.

“Estamos esperando que actúe la justicia, sabemos que ellos tienen la potestad para actuar de oficio. La fiscalía que se encuentra de turno tiene que librar un oficio y que la policía levante el cuerpo del animal y tome las medidas que tiene que tomar”, manifestó Analía Muñoz, proteccionista independiente, en diálogo con Radio LU12 AM680.

Muñoz destacó que “hay voluntarios en todo Río Gallegos, cada vez hay protectoras y no dan a basto. Tampoco pueden pretender que voluntarios y proteccionistas se tengan que hacer cargo de todas las situaciones de crueldad y de maltrato animal entendiendo que hay entes públicos que tienen la obligación de intervenir”.

“En Las Heras aparecen los perros ahorcados o muertos a tiros”. ANALÍA MUÑOZ, PROTECCIONISTA

La proteccionista mencionó que muchos casos de crueldad tienen lugar cuando “dejan a los perros para cuidar terrenos o atados, fuera del ejido urbano, pero esto pasó en el barrio Jorge Newbery”.

Asimismo, lamentó que los casos son constantes y en este sentido, mencionó: “El caso del perrito apuñalado en el barrio Patagonia hace dos meses, aparentemente hubo un ajuste de cuentas entre vecinos y apuñalaron al animal, y así hay varias denuncias, pero la fiscalía de turno no las toma”.

Violencia

La crueldad humana sobre los animales no se restringe sólo a la capital provincial. “Es en toda Santa Cruz, Pico Truncado, en Puerto Deseado están envenenando animales, en Las Heras aparecen los perros ahorcados o muertos a tiros, en El Calafate pasó hace un tiempo. Hay una ola de violencia generalizada que preocupa y falta que se ocupe la parte que corresponde“.

En este sentido, Muñoz remarcó: “Las leyes están, los entes están, es necesario un poquito de voluntad política y entender que los animales también están encuadrados en las leyes y tienen tantos derechos como los seres humanos”.

“Es necesario un poquito de voluntad política”. ANALÍA MUÑOZ, PROTECCIONISTA

Por último, sobre cómo actuar ante un caso de maltrato animal, explicó: “Tiene que ir a la comisaría que le corresponde por jurisdicción y pedir que le tomen la denuncia, no una exposición porque no tiene curso legal”.

En este marco, recordó la vigencia de la ley nacional 14346 y de la ordenanza municipal 8426. “Tiene que haber una intervención por parte de la justicia o de control animal”, concluyó.

