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Después de que el viernes 22 de mayo, el Centro de Estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA y los sindicatos ADIUNPA y ATUNPA solicitasen la suspensión de actividades académicas y Decanato respondiese al pedido, este lunes -mediante un escueto comunicado- se dio a conocer que este martes se reanudarán de manera normal.

“Las autoridades de la UNPA-UARG informan que mañana martes 26 de mayo se reanudan las actividades en el campus universitario”, señalaron alrededor de las 20:00 en las redes oficiales de la Unidad Académica Río Gallegos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 20 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

De esta manera, la comunidad universitaria regresará a sus actividades al cumplirse una semana del violento episodio que tuvo lugar en la tarde del martes en el Campus cuando un estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social fue apuñalado por un trabajador nodocente.

El alumno, identificado como José Fernando Águila de 32 años, resultó con un pulmón perforado y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Regional Río Gallegos, donde ya recibió el alta médica.

Personal policial preservó el sector donde quedaron rastros de sangre tras el ataque. FOTO: CANDELA MARQUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

En tanto que el trabajador, Pablo B., de 46 años, fue detenido horas más tarde del ataque por personal de la División de Investigaciones (DDI) en inmediaciones de un local de eventos ubicado en las calles Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, cerca de la autovía 17 de Octubre. El viernes pasado recuperó la libertad.

Ataque en el Campus

El hecho de sangre se registró alrededor de las 18:30 en el predio universitario, un horario en el que circulan cientos de personas.

Ante lo sucedido, se suspendieron las actividades por lo que restaba de la jornada y el campus permaneció cerrado el miércoles 20 con el fin de “no interferir con la investigación judicial”.

El jueves, las actividades se reanudaron, jornada durante la cual se desarrolló una asamblea estudiantil. Sin embargo, el viernes, tras conocerse que el trabajador había recuperado la libertad, las actividades se suspendieron hasta el sábado, inclusive.

Con una importante participación, los estudiantes participaron de la asamblea. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En la tarde del viernes, el Centro de Estudiantes realizó una movilización hasta el Juzgado de Instrucción N°1 con varias consignas, entre ellas, el pedido de justicia por el estudiante herido y seguridad para poder estudiar “sin miedo”.

Estudiantes se movilizaron para pedir justicia por ingresante que fue apuñalado el martes y seguridad en el Campus Universitario. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Restricción de acercamiento y reuniones

Desde la UARG, a través de un comunicado publicado el viernes, dieron a conocer las acciones que llevaron adelante “ratificando que la prioridad de la institución es garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus integrantes”.

El texto informó que “se solicitó formalmente a la Rectora que promueva ante el juzgado interviniente la restricción de acceso y acercamiento del agente nodocente implicado a las instalaciones del campus. Dicha restricción fue ratificada por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°1 de Santa Cruz por un término de tres meses“.

“En paralelo, se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente y se dispuso la suspensión del agente, la cual implica también la prohibición de ingreso y permanencia en el campus universitario”, indicaron.

En cuanto a las partes afectadas, mencionaron que “mantuvimos una reunión con la madre y el padre del estudiante que resultó herido con el fin de brindarles el total respaldo de la institución y comunicarles los avances de lo procedido. Lo mismo hicimos con su pareja“.

Agregaron que mantuvieron una reunión con el Centro de Estudiantes “para ponernos a disposición en el marco de la Asamblea convocada” que tuvo lugar el jueves y con “directores de Escuelas, personal nodocente del área de Mantenimiento y de otros sectores de la Unidad, integrantes del Consejo de Unidad y tutores académicos. Los representantes gremiales, también fueron convocados formalmente al diálogo”.

Además, habilitaron un espacio de contención psicológica y reflexión. El dispositivo que se puso en funcionamiento el jueves “se extenderá durante los próximos días mediante nuevos encuentros coordinados por profesionales de la salud, orientado a estudiantes, docentes y nodocentes”.

Contradicciones

Mientras los hechos están siendo investigados, el contexto en el que el brutal ataque tuvo lugar aún no está claro, especialmente teniendo en cuenta las declaraciones opuestas que se han brindando respecto a la existencia de denuncias y a la implementación de acciones.

En la noche del martes, apenas un par de horas después de ocurrido el hecho, La Opinión Austral dialogó con Ángela Catelicán, la madre del estudiante, quien aseguró que el episodio “era totalmente evitable”.

En la tarde del martes, Pablo B. (der.) apuñaló a un estudiante de la UNPA-UARG en el Campus Universitario.

“Mi nuera y mi hijo habían hablado con las autoridades de la facultad porque este señor venía acosándola desde principio de año. Ellos hicieron la denuncia dentro de la institución y pidieron resguardo, pero no pasó nada, absolutamente nada”, aseguró.

Su nuera decidió acudir primero al Decanato para solicitar que se activen los protocolos internos por violencia y hostigamiento.

“Ellos hicieron la denuncia dentro de la institución y pidieron resguardo, pero no pasó nada”. ÁNGELA CATELICÁN, MADRE DEL ESTUDIANTE APUÑALADO

“Ella no hizo denuncia policial porque primero pidió auxilio dentro de la institución. Si una alumna te dice que la están acosando, vos tenés que activar un protocolo urgente. Pero se dejó pasar todo esto desde marzo y mirá cómo terminó”, señaló.

Además, mencionó que de acuerdo a lo que les explicaron desde la UNPA-UARG, el trabajador nodocente tenía consumo problemático y por ese motivo “no podían hacer mucho”.

Por último, afirmó que ese mismo martes “le dijeron a mi nuera que habían hablado con él y que prometió no acercarse más. También le dijeron que no podían desafectarlo porque estaba con síndrome de abstinencia y problemas adictivos”.

Karina Franciscovic, decana de la UNPA-UARG. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Al día siguiente, la decana de la UARG, Karina Franciscovic, fue entrevistada en el aire de Radio LU12 AM680. “Tenemos el protocolo de género que es para un tipo de violencia y otros dispositivos cuando hay conflictos entre personas para cuestiones de mediación, obviamente esta situación excede estos mecanismos”, diferenció.

“Nosotros podemos activar un protocolo o tomar medidas preventivas o intervenir mientras haya una presentación formal y no consta”. KARINA FRANCISCOVIC, DECANA UNPA-UARG

También, aseveró: “No hay denuncia formal“. Explicó que consultó a diferentes áreas de la universidad y que éstas no poseen registro de una denuncia previa, señalando que por diferentes vías se podría haber accionado un aviso previo.

Por último, sostuvo que “hay trascendidos y dichos, pero me excede desde lo institucional porque nosotros podemos activar un protocolo o tomar medidas preventivas o intervenir mientras haya una presentación formal y no consta, por lo menos hasta ahora, estoy verificando con todas las áreas porque puede haberse presentado por más de un lugar”.

La decana vinculó de manera directa los recursos disponibles para la seguridad con el contexto económico general que atraviesan las casas de altos estudios. “Tenemos recursos limitados, me encantaría colocar más cámaras, pero después tendrías que tener a alguien que le haga seguimiento, presupuesto para la instalaciones, el mantenimiento”, entre otros.

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