Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Laura Gorocito llegó desde San Nicolás a Río Gallegos cuando tenía 24 años. Había comenzado a trabajar a los 14 años, y en la ciudad capital lo hizo en comercio y luego en Radio Cooperativa y FM 2000.

Desde 1991, Gorocito acompañó en el aire de LU12 AM680. Foto: Archivo La Opinión Austral

“Quería estar en Primera”, dice siempre, lo que la llevó a presentar su currículum en LU12 AM680, ingresando, tras un examen y un par de semanas a prueba, el 1° de noviembre de 1991.

Durante 33 años informó, escuchó y acompañó a la audiencia de “La Decana de la Patagonia”.

“Empezamos trabajando con tandero, era una carpetita donde estaban escritas todas las publicidades, después pasamos a las grabaciones. Entré escuchando música con disco de pasta, pasamos a los casetes y después ya fuimos a los CD“, relató a La Opinión Austral.

Laura Gorocito entrevistando a Dyango.

Fue locutora de turno de Mirta Espina, ‘Tato’ Vinet, y Antonio Novas y pasó por varios programas, en muchos como co-conductora y en otros como locutora de piso. “La noche de Laura”, “El patio de la morocha” y “En el tintero”, fueron algunos de los ciclos.

“Hubo un cambio rotundo de bajar los cables de Télam a tener la computadora. Fui aggiornándome con la tecnología, siempre me gustó, así que me adaptaba rápido. Y ahora terminé con programas que salían en vivo, algo muy distinto a cuando empecé”, comparó.

Laura Gorocito junto a Guillermo Andino.

En el medio pasaron cosas, como la vez que tuvo que reemplazar en el móvil al “Negro” López y cubrir un robo en “La escoba loca”, pero olvidó colocar el casete en la grabadora hasta el día que la Policía llegó a buscarla luego de que leyese en el espacio “Correo del oyente” un mensaje que daba la seña para que alguien buscase una “bolsa blanca” en la terminal.

Tres hechos

Este lunes, Laura (60), se jubiló, pero, acompañando la cobertura del 139° Aniversario de Río Gallegos, compartió tres jornadas más al aire.

Junto a Nancy Páez en el stand del Grupo La Opinión Austral en la Feria del Libro Infantil y Juvenil en 2022.

En su última transmisión, recordó los tres hechos que más la marcaron. El atentado a la Embajada de Israel del que dijo “no podía creer que mi país estuviera viviendo eso y al otro día lo tuve que reflejar a través de los micrófonos. La AMIA también me marcó, pero una de las cosas que no podía creer que estuviera viviendo fue la caída de las torres gemelas, tener que estar informando de estos desastres hechos por el hombre“.

En el evento de Halloween del Grupo La Opinión Austral junto a Alejandra Manzaras y Nancy Paéz.

Por último, se refirió al tercer hecho: “Estábamos los dos solos el 27 de octubre cubriendo el censo y ‘Pepe’ (Cárdenas) por interno me dice: ‘Algo pasó con Kirchner en El Calafate, lo están diciendo en Continental’. Salgo del estudio y empiezo a buscar teléfonos de gente de El Calafate, soy insistente, seguidora como perro de sulky, hasta que me lo confirman a las 09:30 si no recuerdo mal”.

Laura Gorocito con Miguel Puebla, administrador del Grupo La Opinión, y María Eugenia Sanhueza, durante el brindis de fin de año. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Tuve que sentarme y prepararme para informar que el expresidente de la Nación había muerto. ¿Por qué? Porque se lo estaba diciendo a la gente de su pueblo, quizás a familiares, a amigos, a conocidos, a quienes lo habían votado, quienes eran compañeros de él de la política y yo se los tenía que decir. Ese fue uno de los momentos que marcaron esos más de 30 años”, señaló.

Irene Stur y Belén Manquepi Gómez compartieron con Laura sus últimos minutos al aire. Foto: Pablo Manuel/La Opinión Austral

Por último, consultada sobre qué se lleva, manifestó: “Los conductores, algunos de excelencia que pasaron por la radio, productores, operadores, toda esa gente con la que pude trabajar que siempre me dejó algo positivo. Y el nexo con los oyentes, he tenido la posibilidad de hablar con algunos durante años sin siquiera conocerlos“.

“Pepe” Cárdenas y Laura Gorocito, después de la última transmisión.

Oficialmente jubilada, se despidió al aire. “Gracias a todos los oyentes, a mis compañeros, los voy a extrañar, pero me voy a recuperar”, cerró entre risas.