A dos años de su último show en la ciudad de Río Gallegos, la cantautora y compositora chilena Myriam Hernández brindó una entrevista a radio LU12 AM680 en la cuenta regresiva de su presentación en la gira “Invencible Tour” que nuevamente la trae al sur de la Argentina.

“Estoy feliz de volver. Los echaba mucho de menos, ya los extrañaba mucho”, expresó la artista recordando su participación en el Festival 137° Aniversario de Río Gallegos ante una multitud que colmó el predio del Atlético Boxing Club.

En cuanto a su próxima presentación en Río Gallegos, que tendrá lugar el lunes 18 a las 20:30 en el Centro Polivalente de Arte, para la cual seguramente, como en 2022, llegará público desde la región de Magallanes, señaló: “A veces no es posible llegar al sur de Chile, esta es una instancia donde podemos encontrarnos a través de la música tanto Argentina como Chile”.

El amor y las canciones

Desde Chile, donde durante el fin de semana deslumbró en el cierre de la Teletón 2024. , la cantante se refirió a los temas que atraviesan sus canciones y sostuvo: “Creo en el romanticismo, en la pareja y en la familia y siempre he cantado al amor en los diferentes aspectos que podemos encontrar en la vida, tanto el amor como el desamor”.

“Hoy hay mucha música urbana, he preferido seguir por la línea del amor y probablemente en contra de la corriente, sin embargo hago mis discos románticos creyendo fielmente que es una música que mucha gente sigue escuchado”, manifestó y acotó que en un reciente concierto en Copacabana, entre más de 30 mil personas, la mayoría eran jóvenes.

“Todos cantando la música romántica de siempre más las canciones nuevas, eso fue una inyección de energía infinita. Hay que seguir luchando por el amor, por el romanticismo y por la música romántica, siempre“, afirmó.

El concierto se realizará este lunes 18 de noviembre a las 20:30 en el Polivalente.

En cómo las canciones marcan momentos de la vida de sus fans, contó que “mucha gente me dice: ‘Me enamoré con tu música, me casé con una canción tuya, me divorcié o me volví a enamorar’. Y es maravilloso poder darse cuenta que eres capaz de acompañar las historias de las personas con tu música, que se identifiquen o que muchas veces les ayude a tomar una decisión. Como en la canción ‘Hasta aquí’, que grabe hace unos tres años, que habla de cuando una mujer debe saber decir basta cuando una relación no le conviene o es tóxica, de cuando debe decir ‘hasta aquí’. Muchas mujeres me lo agradecieron y es muy lindo ver que las canciones que escribes o que eliges o que las que escriben para ti, sirven para dar un mensaje y acompañar a la gente”.

Consultado sobre cómo surgen las letras, reveló: “Hay canciones que nacen de tu propia experiencia, no podría cantar algo que no siento o algo que no he vivido de alguna manera. Uno tiende a disfrazar las canciones en algunos aspectos para completar la historia o desviarla hacia otra dirección, pero hay muchas historias de amigas o hablamos con Jacobo Calderón, mi productor, donde decimos: ‘No le hemos cantado a esto ¿Qué tal si hacemos una canción enfocada hacia esa historia que le podría ocurrir a alguien?’ y hemos acertado”.

Tauro

En la “Invencible Tour”, Hernández presenta su último disco: “Tauro”, sobre el cual manifestó “es un álbum maravilloso, hay canciones como ‘Nos lo hemos dicho todo’, donde habla de esas parejas que llevan muchos años juntos y por ahí se conocen las cosas más oscuras de cada uno y las más maravillosas, pero si el amor es fuerte y poderoso, gana. Y siguen juntos a pesar de todo, eso también ocurre en algunas parejas cuando el amor es realmente verdadero, cuando no, no se logra”.

“‘Me acostumbré a dormir sin ti’ es una canción preciosa que parte hablando como esas baladas italianas de los ’70 y ha causado un gran impacto en el público, eso me encanta“, agregó.

Las clásicas canciones como “El hombre que yo amo”, “Se me fue”, “Herida”, “Huele a peligro”, “Ay amor”, “Te pareces tanto a él”, “No te he robado nada”, “He vuelto por ti”, el público siempre los pide. “Son muchas las canciones que me piden y hay que tratar de armar un playlist para complacer con las canciones de siempre”, reconoció.

Cumpliendo ya 35 años de carrera, la cantautora y compositora afirma estar “feliz con todo lo logrado”.

En Argentina

Hernández estará llegando a Argentina en los próximos días. El 14 de noviembre se presentará en Neuquén, el 16 en Comodoro Rivadavia y el 17, arribará a la capital santacruceña.

“Espero tener algún momento para poder disfrutar de la comida exquisita, los alfajores y los cafés de Argentina y del publico que es lo mas importante”, deseó.

“Estoy fascinada de volver. Los espero para que nos unamos con la música, disfrutemos, nos enamoremos, ríamos, cantemos, bailemos, todo lo maravilloso que puede ocurrir en una concierto donde predomina la complicidad”, finalizó.

Las entradas se pueden adquirir en el sitio entradaweb.com.ar