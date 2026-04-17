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En los últimos días se registraron amenazas de tiroteos en más de 20 escuelas de distintas provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Fe.

Este jueves, la alarma también se encendió en Santa Cruz, específicamente en dos establecimientos de Caleta Olivia y se replicó rápidamente en Río Gallegos, Comandante Luis Piedra Buena, Las Heras, Puerto Deseado y Puerto San Julián, donde también se detectaron advertencias.

Nahir Castillo, vocal por los padres en el Consejo Provincial de Educación, dialogó con el programa “La Mañana de LU12”, que conducen Pablo Manuel y Victoria Lescano, en Radio LU12 AM680.

“No sabemos hasta qué punto hay chicos que puedan llegar a querer llevar adelante este tipo de retos”.

“Soy mamá de adolescentes que están en la secundaria y de una nena que está en la primaria. El miedo, como padres, cada vez es más grande por esta situación que nos está atravesando a nivel país, esto que sucede ayer (en Santa Cruz) ya sucedió en varias provincias, aparentemente es un reto viral, pero no sabemos hasta qué punto hay chicos que puedan llegar a querer llevar adelante este tipo de retos como para mostrar cierta valentía o lo que sea“, reconoció.

“Nunca sabemos lo que puede suceder, más allá de que sea un reto viral, y a todos nos preocupa y nos tiene que ocupar“, subrayó.

Castillo también recordó que esta situación se viene presentando en diferentes puntos del país a partir del tiroteo acontecido a fines de marzo en un colegio de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un chico de 13 años fue asesinado y otros ocho resultaron heridos.

El escenario en Santa Cruz

“De ahí para acá, hay que tomar otro tipo de medidas. Puntualmente en Santa Cruz, en este momento estamos atravesando una situación compleja a nivel provincia y con respecto a la educación, hace tres días que no podemos ingresar al edificio del Consejo de Educación quienes trabajamos y quienes tenemos que definir ciertas cuestiones”, recordó sobre la ocupación que hasta este viernes realizó ATE y que impidió el desarrollo de las actividades.

“Hay cuestiones urgentes como esta situación, yo me pude comunicar a través de mensajes, no he tenido mucho diálogo con las autoridades del Ejecutivo, me quería informar de cómo se iba a llevar adelante este protocolo de seguridad”, comentó.

“También es una responsabilidad como sociedad, como padres”. NAHIR CASTILLO, VOCAL POR LOS PADRES

En cuanto a alguna comunicación concreta, señaló: “No tuve todavía respuestas, hay un comunicado que se hizo público y es la única información que tengo por ahora”.

“Estamos en una situación bastante compleja en la provincia, esperemos que esto pase pronto para poder tomar medidas más rápidas y concretas”, insistió.

Por último, Castillo llamó a la responsabilidad social. “En la provincia de Mendoza hay tres alumnos imputados, no se da por supuesto el nombre y la edad, pero este año se votó y se bajó la edad de la imputabilidad y a pesar de que rija a partir de septiembre del 2026, hay que tener en cuenta que a partir de los 14 años ya son imputables entonces creo que también es una responsabilidad como sociedad, como padres y con respecto al manejo y el control del uso de las redes sociales, eso es muy importante”.

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