Reinaguración, primeros vuelos y reencuentros: este martes por la madrugada aterrizó el primer vuelo proveniente desde Aeroparque, Buenos Aires, al Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, que tuvo una remodelación completa de su pista principal, entre otras mejoras y actualizaciones promovidas por la empresa Aeropuertos Argentina, con una inversión de USD 29 millones.

El arribo está previsto para cerca de las 02:30 horas y la primera salida desde Río Gallegos, con destino a Buenos Aires, se estima que sea alrededor de las 03:30 horas.

En una cobertura exclusiva de La Opinión Austral tras la reapertura, algunos de los primeros pasajeros en volver a viajar dejaron sus sensaciones y primeras impresiones acerca de los cambios estructurales en el aeropuerto.

Ignacio, mientras realizaba la fila para realizar el check-in, manifestó ver unos cambios “muy buenos, con remodelación de toda la entrada y en el ingreso de vehículos, además de ploteos”.

Ignacio se mostro satisfecho por las remodelaciones en el aeropuerto. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LOA

Reencuentro familiar

Por otro lado, el móvil de LOA pudo conversar con Laura, oriunda de Corrientes, pero que reside en Río Gallegos hace 15 años, y cada Navidad viaja a su ciudad natal a pasar las fiestas con su familia.

Laura, oriunda de Corrientes, feliz en poder viajar. Pasará las fiestas en su ciudad natal, con su familia.

Contó que había comprado su pasaje y los de su familia “hacía mucho” y que con el cierre pensó que “mis vacaciones corrían riesgo, por si se extendían las obras”. Afortunadamente, el proyecto se concretó a tiempo, y mostró su felicidad al poder viajar como tenía previsto para ver a sus familiares en Corrientes: “Esta es una fecha muy esperada“.

Uno de los vecinos que lamentablemente no pudo viajar: denunció que no les notificaron de la necesidad de una red para el canil de su mascota. Y espera la reprogramación del vuelo.

Otros vecinos, como Liliana y Fernando, también se mostraron satisfechos por los cambios encontrados. “Quedó lindo, esta reapertura fue un alivio”, dijo la mujer, por el viaje que representaba ir hasta El Calafate para poder volar.

“Es mi primera vez en este aeropuerto y me gustó. Es muy lindo, comparado con otros de la Patagonia”, dijo Fer, oriundo de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Los que no pudieron

La otra cara de la moneda la tuvieron otros vecinos que no pudieron viajar con sus mascotas. “Hoy nos encontramos yo y varios más que no podemos viajar porque no contamos con una red para el canil del perro, algo que no nos avisaron, y esperamos por la reprogramación de nuestro vuelo”, contó uno de ellos.

