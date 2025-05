Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, La Opinión Austral dio a conocer, de manera exclusiva, que -en el próximo tiempo- las puertas del aeropuerto internacional Piloto Civil Norberto Fernández estarán cerradas, esto generó incertidumbre en la comunidad y en los viajeros frecuentes. No obstante, el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, José Maldonado, aclaró que -hasta el momento- no hay comunicación oficial ni de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ni de la Subsecretaría sobre la suspensión de actividades. De igual manera, el funcionario expresó que las obras de reparación en la pista son necesarias, pero aún no tienen fecha definida, y la prioridad será que el clima permita su correcta ejecución.

En medio de una preocupación por el futuro operativo del aeropuerto de la capital de Santa Cruz el subsecretario de Transporte de de la provincia, José Maldonado, subrayó que, por el momento, no existe ninguna notificación oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y que el aeropuerto de la capital santacruceña continuará operativo.

“Específicamente sobre el aeropuerto de Río Gallegos, por el momento no hay comunicación oficial de que se vaya a cerrar” dijo, aunque también agregó que el aeropuerto se va a cerrar en unos meses más, por una reparación en la pista, pero las únicas personas que pueden autorizar eso es ANAC, y hasta ahora no lo ha comunicado oficialmente”, indicó el funcionario provincial.

El subsecretario de Transporte, José Maldonado. (FOTO: GOBIERNO)

La confusión surgió debido a que, según explicó Maldonado, la Subsecretaría no había emitido ningún tipo de comunicado que ratificara el cierre de la terminal aérea. De hecho, fue la propia ANAC, como autoridad competente, la que deberá hacer el anuncio oficial cuando se defina la fecha precisa de las reparaciones. “Nosotros no hemos salido a comunicar nada y no lo vamos a hacer mientras ANAC no lo haga oficialmente”, reafirmó el subsecretario.

El aeropuerto de Río Gallegos, que juega un papel crucial tanto para el transporte de pasajeros como para el comercio, necesita obras de refacción en su pista de aterrizaje. Estas labores, imprescindibles para garantizar la seguridad de las operaciones, están previstas para ser ejecutadas entre fines de septiembre y principios de octubre, una vez que las condiciones climáticas lo permitan, tal como había adelantado este diario. Las bajas temperaturas propias del invierno patagónico dificultan la realización de trabajos en asfalto, cemento y hormigón, por lo que los plazos de las obras pueden verse extendidos hasta bien entrado el 2026.

“La pista tiene que ser trabajada en condiciones de clima específicas. No vamos a empezar las obras en pleno invierno, porque no es viable. En cuanto a la fecha, es probable que sea a fines de este año, pero no se puede asegurar con certeza”, aclaró Maldonado.

Desde Transporte indicaron que, cuando se hagan las obras, se comunicará con quince días de antelación.

Ante la inquietud de los usuarios y los rumores que comenzaron a circular, el funcionario también remarcó la importancia de ser responsables al momento de difundir información. “La información que se dio no estaba verificada. A primera hora, cuando me llamaron, no teníamos idea como Subsecretaría de que se iba a cerrar el aeropuerto en septiembre. Oficialmente me comunicaron nuevamente que no hay fecha”, explicó.

El subsecretario también aseguró que, una vez que se defina la fecha exacta para el inicio de las obras, se comunicará con la debida anticipación, respetando los tiempos y la logística para evitar inconvenientes a los usuarios. “Es obvio que las reparaciones se van a hacer, pero oficialmente se va a comunicar unos 15 días antes de que comiencen las obras”, afirmó, con el objetivo de dar tiempo suficiente para reprogramar vuelos y minimizar las molestias para los pasajeros.