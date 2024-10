Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En su edición del pasado sábado 14 de septiembre, el diario La Opinión Austral daba a conocer que en la jornada del viernes 13 la Guardia del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) había registrado al menos una decena de casos de gastroenteritis infecciosa.

Los datos permitían saber que si bien ninguno de esos casos había sido grave, la combinación de diarrea y vómitos llevó a que “todos necesitaran internación y observación para hidratación parenteral“.

Además, en las semanas previas en el nosocomio se había observado un pico habitual en las consultas por diarrea, con 67 casos en total, de los cuales 22 requirieron internación en guardia para hidratación endovenosa. “Todos eran pacientes mayores de 75 años y todos fueron dados de alta en el mismo día con “tratamiento de sostén”, sin necesidad de internación prolongada en sala.

Para esa fecha, el número de casos reportados estaba cerca del umbral esperado, por lo que no se consideraba un “brote epidémico” y existía un monitoreo para evitar un posible incremento significativo.

Preocupación

Ante la información publicada por este medio y considerando los casos que no pasan por el HRRG, la semana pasada el presidente de la Junta Vecinal del barrio “Giménez Agüero”, Mauricio Andrade, manifestó su preocupación y presentó una nota dirigida a los concejales para que pidieran informes a los organismos correspondientes.

“Estamos preocupados porque no sabemos qué es lo que está pasando, si hay alguna epidemia o hay algo en particular en el agua que consumimos en nuestras casas, porque no es normal que tanta gente esté enferma de gastroenteritis”, había manifestado.

Aumento

Finalmente, poco más de dos semanas después del artículo de La Opinión Austral, el HRRG confirmó un incremento en los casos de gastroenteritis en las últimas semanas. En este sentido, el director ejecutivo del HRRG, Carlos Martínez Colombres, sin referirse a un “brote epidémico”, manifestó: “Hemos pasado de atender aproximadamente 170 consultas diarias a más de 400, tanto en la Guardia de adultos como en la pediátrica“.

Además, explicó que “una de las causas principales es la falta de higiene. Cuando teníamos la pandemia de COVID-19, los casos de diarrea eran prácticamente inexistentes debido a las medidas sanitarias que adoptamos”.

La vía de transmisión más común de la gastroenteritis es la fecal-oral, es decir, a través de manos sucias que entran en contacto con alimentos o agua contaminada. “Es importante higienizarse después de ir al baño y antes de preparar alimentos”, concluyó.

