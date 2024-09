Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal como anticipó La Opinión Austral, la Guardia del Hospital Regional Río Gallegos registró en las últimas semanas, un pico poco habitual de casos de gastroenteritis infecciosa. Si bien ninguno de estos casos fue grave, la combinación de diarrea y vómitos llevó a que “todos necesitaran internación y observación para hidratación parenteral”.

Ante este escenario, desde la Junta Vecinal del Barrio “Giménez Agüero” manifestaron su preocupación ante el brote de gastroenteritis. En este marco, Mauricio Andrade, presidente de la Junta Vecinal, presentó una nota dirigida a los concejales para que pidan informes a los organismos correspondientes, la que fue recibida en la oficina de la concejal Sol Kamú (Unión por la Patria).

“Estamos preocupados porque no sabemos que es lo que está pasando, si hay alguna epidemia o hay algo en particular en el agua que consumimos en nuestras casas porque no es normal que tanta gente esté enferma de gastroenteritis“, expresó Andrade.

Y agregó: “Tenemos una preocupación muy grande, no solo de los habitantes del barrio sino de toda la ciudad. Te juntas con los vecinos y alguno seguro se enfermo, o conoce a alguien que se enfermó con distinta gravedad. Adultos mayores y los niños son los que más sufren por esta enfermedad”.

En ese sentido, Andrade comentó que tuvo que ir a la guardia del hospital para atender a un familiar por un cuadro de gastroenteritis y cayó en la cuenta que el hospital “está desbordado de casos de la enfermedad”.

“La guardia está colapsada, dicen que hay 67 casos, pero 67 casos hay en un solo día, yo lo he visto. No sabemos si hay contaminación en el aire, en el agua, si hubo algún derrame de hidrocarburos, o si la toma de Palermo Aike funciona mal, no sabemos nada, pero algo pasa. El gobernador dijo que es algo normal de la época, pero esto que está pasando no es normal“, indicaron desde la Junta Vecinal en un comunicado oficial.

“Estamos viviendo una especie de abandono de la salud muy importante. Nadie sale a dar ninguna explicación, si hay que tener algún tipo de prevención, si hay que dejar de consumir agua de la canilla o qué, aunque igual no todos pueden comprar agua envasada. Sinceramente espero que alguien del gobierno provincial salga a dar la cara y a explicar que está pasando”, concluyeron los vecinos.

Leé más notas de La Opinión Austral