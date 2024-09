Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La semana pasada, Maribel Rosa Campos dio a conocer, a través de las redes sociales, una búsqueda que SE inició hace más de 40 años: la de su hijo Cristian Eduardo Campos, nacido en 1981. “A los 20 años, a mi hijo me lo arrancaron de mis brazos. Tenía dos meses y medio cuando llegó una asistente a pedirme que se lo tenía que entregar porque no estaba en una buena situación económica, no lo podía mantener y me lo llevaron. Fue con engaño, obviamente yo no quería entregar a mi hijo“, contó al móvil de LU12 AM680.

Este lunes, Campos confirmó a La Opinión Austral que se reunió con Miriam Cavieres, vecina que el año pasado encontró a sus hijos mellizos, y que se contactará con la campaña “Mamás que buscan”, mediante la cual Cavieres encontró a sus hijos.

La historia de Maribel

Hasta noviembre de 2023, más de 20 mil personas nacidas entre el 1° de julio de 1974 y 1983, que no son hijos o hijas de desaparecidos, se habían presentando ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) buscando sus orígenes biológicos.

En el año 2018 se comenzó a incorporar al Banco Nacional de Datos Genéticos a las madres que tuvieron a sus hijos en el período del 1° de julio del ’74 al ’83 y de 2018 a 2023 se habían producido 24 encuentros.

En este marco se había lanzado a nivel nacional la campaña “Mamás que buscan” (NdR. La campaña continúa en funcionamiento) mediante la cual, Miriam Cavieres, una vecina de Río Gallegos logró reencontrarse con sus hijos mellizos en 2023, historia que La Opinión Austral dio a conocer.

A principios de septiembre, Maribel Rosa Campos contó a través de las redes sociales que busca a su hijo Cristian Eduardo Campos nacido en 1981 en Río Gallegos.

“No hubo mes, no hubo año que yo no lo buscara. Hoy en día, mi hijo tendría que tener casi 43 años”, indicó.

Fue tras una conversación con su jefa y su hija menor que decidió difundir su búsqueda a través de las redes sociales. Sobre cómo transita estas horas, manifestó: “Mis compañeros municipales me están brindando todo lo que es ayuda humana y ayuda legal, a través de los juzgados van a ver si ellos pueden recabar datos y a raíz de eso qué se puede encontrar”.

“Nadie te quiere dar información”, acotó sobre el niño que nació en Río Gallegos.

Maribel apenas recuerda el año de nacimiento de su hijo ya que tiene un “bloqueo” que no le permite traer al presente más información de lo sucedido hace 43 años. “Cristian pesó 3 kilos y medio, sus ojitos no eran marrones, eran medios miel”, agregó.

Con el paso del tiempo, Maribel se casó y formó una familia, actualmente tiene nietos y bisnietos. “A mis hijos, del más chiquito al más grande, siempre les dije la verdad, siempre les conté que había un hermanito pero que estaba perdido porque me lo habian sacado“, afirmó.

Reveló que cuando camina por la calle “entre que cruzas a uno y otro, uno se detiene a mirar y piensa: ‘¿Será este?'”.

Cerrando, si pudiera decirle algo a su hijo, entre lágrimas, Maribel expresó: “Decirle que acá está su mamá, que lo estoy buscando y mi esperanza es encontrarlo”.