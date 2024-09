Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ya se siente en el aire la estación más colorida de todas: temperaturas agradables, tardes de sol y días cada vez más largos para disfrutar en familia o entre amigos. En este contexto, el local Patagonia Shops de la Zona Franca de Río Gallegos lanza una nueva campaña de promociones increíbles que van a ponerle más color a esta primavera.

Del 18 al 25 de septiembre, la tienda ofrecerá descuentos de hasta el 60% Off en moda y accesorios, pero no en cualquier artículo, sino en productos seleccionados por sus colores vivos y vibrantes, ideales para dar la bienvenida a esta época del año. Dentro del festival “Colors”, los visitantes podrán acceder a precios únicos en indumentaria, accesorios de moda y equipaje de las mejores marcas del mundo como Calvin Klein, Tommy Hilfiger y US Polo, entre otras.

Ubicada en el km 123 de la ruta N°40, en las afueras de la ciudad, la Zona Franca de Río Gallegos ofrece un paseo de compras que alberga las principales marcas y productos internacionales de diversos rubros, a dólar oficial con los beneficios impositivos dispuestos para este predio. Además, los clientes podrán abonar sus comprasen tres cuotas sin interés con Banco Santa Cruz, los jueves y sábados.