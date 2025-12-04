Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración anunció que el próximo martes 9 de diciembre, de 9:00 a 12:00 horas, se realizará una entrega de merluza gratuita en cinco Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Río Gallegos, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos esenciales en un contexto económico desafiante para muchas familias de Santa Cruz.

La iniciativa se desarrolla como parte de las políticas territoriales de seguridad alimentaria impulsadas desde el Gobierno provincial para acompañar a los hogares santacruceños en fechas significativas, como las celebraciones de fin de año y el receso social peridecembrino.

Un compromiso político con presencia en los barrios

El operativo es parte del compromiso asumido por el gobernador Claudio Vidal, quien reforzó estas acciones comunitarias como eje de su gestión social. La articulación territorial es sostenida por la ministra Luisa Cárdenas, que prioriza el trabajo directo en los barrios y continúa ejecutando medidas vinculadas al acceso alimentario y la integración comunitaria.

Entrega de merluza en los CIC de Río Gallegos para reforzar la seguridad alimentaria

Desde la cartera social remarcaron que estas políticas apuntan a fortalecer el derecho a la alimentación, consolidar al Estado como actor presente en los sectores más vulnerables y contener a las familias durante un mes de alta demanda social y económica.

Subtítulo: merluza fresca en cinco puntos de la ciudad

La distribución de pescado gratis se realizará en los siguientes establecimientos comunitarios:

CIC Nuestra Señora de Fátima – Santa Fe y Jofré de Loaiza

CIC Nuestra Señora del Carmen – Defensa y Pasteur

CIC Jesús Misericordioso – Arturo Illia y 13 de Julio

CIC Santa María de Belén – Alvear 1386

Anexo San Benito – Calle 34 y 17

La selección de los puntos responde a un esquema de cobertura disperso, buscando alcanzar al público en distintas zonas geográficas de la capital provincial sin requerir traslados extensos.

Esta no es la primera acción alimentaria de estas características. En la Semana Santa de 2024, también por decisión del gobernador, se entregaron 60 toneladas de pescado distribuidas en diversos puntos de la provincia, alcanzando barrios, localidades y parajes, bajo el lema de promover la solidaridad y compartir alimentos esenciales en el marco de celebraciones cristianas. La medida, que incluyó además un componente logístico de gran escala, representó la distribución de 60.000 kilos de merluza en territorio santacruceño.

Pescado como alimento estratégico

La merluza se consolidó durante 2024 como un alimento estratégico en operativos sociales debido a:

Su alto valor nutricional

Bajo índice de grasas saturadas

Aporte de proteínas de calidad

Versatilidad de preparación

Aceptación en la dieta familiar

Organizaciones sociales locales y referentes barriales destacaron que este tipo de operativos ayudan a complementar mesas comunitarias, aliviar el gasto doméstico y ampliar el acceso a proteínas, algo que suele ser difícil de sostener en economías de ingresos ajustados.

Impacto esperado y logística

Si bien no se precisó la cantidad de kilos que se distribuirán en esta edición, se confirmó que el operativo contempla:

Filas organizadas por orden de llegada

Entrega por familia o grupo conviviente

Coordinación con equipos territoriales del Ministerio

Presencia estatal activa durante toda la jornada

La dinámica será similar a las entregas previas, adaptada a la demanda particular de cada centro.

