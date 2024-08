El próximo 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, jornada en la que se desarrollarán una serie de actividades en la capital de Santa Cruz así como en toda la Argentina. En este marco, este jueves y viernes la imagen de San Cayetano va a estar en la radio LU12 AM680 de Río Gallegos y La Opinión Austral para que los vecinos de Santa Cruz puedan dejar sus intenciones, tal como ocurrió en 2023.

Quienes así lo deseen tendrán la oportunidad de acercarse a Zapiola 35, en los horarios de 08:00 a 18:00, para dejar sus intenciones, pedidos y agradecimientos ante la imagen del santo.

Al respecto, Esther Demelo, integrante de la comunidad San Cayetano en Río Gallegos, pasó por los estudios de Radio LU12 AM680 y brindó detalles de los preparativos para esta fecha tan especial

“La Opinión Austral y LU12 siempre nos acompañaron en la en la víspera de la fiesta del santo patrono, así que siempre que traemos el santo es bien recibido“, destacó.

En ese sentido, Esther comentó: “Las actividades comenzaron el 29 de julio, con la novena a nuestra Madre María y en honor a San Cayetano que se hacen cada día por las intenciones, son nueve días, del 29 de julio al 6 de agosto. Las novenas se realizan a las 18 horas y continúa 19 horas con la Santa Misa, eso es todos los días en el santuario San Cayetano en Jofre Loaiza 921”.

En la víspera del 7 de agosto, Río Gallegos vivirá una importante procesión por las calles de los barrios. “Nos reuniremos en la remisería San Cayetano, que está en la avenida Lisandro de la Torre al 200. Partimos a las 23 horas y haremos recorridas por el barrio hacia el santuario San Cayetano y esperamos la medianoche”, indicó.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese marco, Esther detalló como será el cronograma de actividades para el Día de San Cayetano en Río Gallegos.

“La primera misa será a las 10 horas, la segunda las 12 horas, la tercera a las 15 horas y después a las 16 horas. La procesión con el santo por los caminos del barrio el recorrido todavía tiene el horario y lugar de de salida a confirmar“, expresó.

Luego de la última procesión, los feligreses volverá al Santuario “y a las 18 horas vamos a compartir mate cocido con tortas fritas en la previa de las 20 horas que es la misa central”.

San Cayetano, un año con más pedidos que agradecimientos

En este marco, Esther contó que en el último tiempo, ha incrementado el número de feligreses se han acercado a pedir por trabajo.

“Hay más pedidos que agradecimientos. Muchos pedidos por trabajo, por salud, por los familiares que están lejos. En la entrada del santuario, preparamos los papelitos con una birome y les entregamos para que pongan sus peticiones, eso lo ponemos en una cajita y en el horario de misa pasan las intenciones”, comentó.

La misión de servir a San Cayetano

En otro tramo de la entrevista, Esther relató cómo comenzó a servir al Santo Patrono del Pan y el Trabajo en Río Gallegos.

“Un día me convocó el sacerdote, el padre Raúl, y me preguntó si quería ser servidora en la iglesia. Yo siempre iba al santuario normalmente, como cualquier feligreses y bueno, fue el llamado del Señor seguramente. Yo siempre digo me llamó el Señor y acepté. Ahí empecé a misionar, hace 3 años que lo estoy haciendo”, detalló.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, Esther aseguró que es “una responsabilidad muy grande“, pero que afortunadamente ha tenido el acompañamiento de la comunidad. “Gracias a Dios, en la mayoría de los lugares a donde voy, me reciben bien. Yo siento mucha emoción, lo hago con mucho amor, con mucha fe y me siento feliz y agradecida, de poder llevar la imagen y que sea recibida”, aseguró.

Asimismo, la vecina consideró que esta tarea ha cambiado su vida. “La fe mueve montañas, esto me cambio la vida, en la manera de actuar, de pensar y de compartir. Me llenó de trabajo San Cayetano, nunca me deja sin trabajo”, afirmó.

Por último, Esther dio un mensaje para los fieles que están atravesando un momento complicado. “Mi recomendación es que no pierdan la fe, que se acerquen al santuario y puedan tocar la imagen del santo. Hay por todas las intenciones, por enfermos y afligidos, por la gente que necesita trabajo, están las puertas del Santuario abiertas todos los días por la tarde hasta el 7 de agosto. San Cayetano lo va a ayudar, es muy poderoso”, concluyó.