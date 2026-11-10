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Tras el fallecimiento de los niños José y Leo en la zona de Palermo Aike, la subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, Sandra Gordillo, se refirió a las medidas de prevención que se mantienen en el sector y pidió a quienes visitan el lugar que respeten las restricciones de acceso al agua.

Desde el Gobierno Provincial el 29 de octubre habían anticipado la convocatoria a un comité para la creación de un protocolo de seguridad y prevención, luego del rescate de ambos cuerpos de los pequeños, quienes habían desaparecido el 25 de octubre, arrastrados por el agua.

La última jornada del operativo de búsqueda de José y Leo. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

No obstante, la subsecretaria dijo que se trata de un predio privado y que las decisiones sobre las condiciones de ingreso corresponden al propietario del establecimiento.

En una entrevista con LU12 AM680 de Río Gallegos, Gordillo explicó que los organismos provinciales realizan tareas preventivas, patrullajes y colocación de cartelería para advertir sobre los riesgos. Sin embargo, señaló que la responsabilidad de adoptar medidas dentro del predio recae sobre el dueño de la estancia.

“El lugar es un lugar privado”, subrayó ante la consulta de Carlos Saldivia, en “La Tarde de LU12”, sobre cuáles son las medidas adoptar tras el fallecimiento de los hermanitos y las recomendaciones.

FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINION AUSTRAL

“Las medidas las tiene que tomar lo que es el estanciero, el dueño del lugar”, enfatizó al ser consultada sobre la posibilidad de establecer nuevas restricciones o modificar los protocolos de acceso.

La subsecretaria detalló que Protección Civil mantiene los controles preventivos que realiza habitualmente, en coordinación con Bomberos. “Nosotros, más de poner una prevención… y hacer un patrullaje como lo hacemos siempre, igual que Bomberos, y colocar todo lo que es cartelería, todo eso, nosotros lo hacemos permanentemente”, afirmó.

El pedido para respetar la cartelería y cuidar a los menores

Uno de los principales planteos de Gordillo estuvo dirigido a las personas que concurren a Palermo Aike, especialmente ante la posibilidad de que los carteles de advertencia sean dañados o retirados.

“Lo que sí se pide a las personas que van al lugar, que traten de no vandalizar los carteles, que eso es a donde indica que no se pueden ingresar al agua”, remarcó.

La funcionaria insistió en que las señalizaciones cumplen una función preventiva y que deben ser respetadas por quienes visitan el sector. En ese sentido, hizo especial hincapié en la responsabilidad de los adultos cuando concurren acompañados por niños.

“Y tener siempre la precaución, ¿no? Si llevan niños y, bueno, estar pendiente de los menores. Y así también los grandes”, expresó durante la entrevista.

Consultada sobre si el propietario de la estancia había manifestado alguna decisión para limitar el acceso, Gordillo indicó que hasta ese momento no tenía información al respecto desde el área de Protección Civil. “Hasta el momento, acá en Protección Civil no, pero seguramente habrá hablado con algún funcionario o con Policía”, señaló.

Protección Civil se prepara para un verano seco y con temperaturas elevadas

Durante la conversación con LU12, Gordillo también se refirió a las condiciones climáticas previstas para los próximos meses y confirmó que desde el área comenzaron a trabajar en la planificación para la temporada de verano.

“Justamente hoy también tuvimos otro llamado para poder comenzar a trabajar sobre eso, de lo que es el verano, que vamos a tener un verano bastante seco, con muchas temperaturas, así que estamos ya preparándonos para el verano”, explicó.

En ese contexto, advirtió sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente al riesgo de incendios forestales. Según indicó, el área de Manejo del Fuego ya trabaja en la preparación para la temporada.

“Es por eso que con Manejo del Fuego se está trabajando por la temporada de verano. Obvio que la recomendación es la precaución a donde se hace fuego”, señaló. Además, pidió evitar encender fuego en lugares donde está prohibido.

La funcionaria también mencionó las temperaturas elevadas que se vienen registrando en distintos puntos de Santa Cruz, incluso en localidades del sur provincial, donde no son habituales los registros de calor que se observan durante los meses de verano.

Alerta amarilla por viento en toda Santa Cruz y lluvias en la cordillera

Por último, Gordillo brindó detalles sobre el alerta meteorológica vigente en la provincia. Confirmó que Santa Cruz se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes vientos y anticipó que las ráfagas de mayor intensidad se esperaban durante la tarde y la noche, con velocidades que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

“Estamos cursando una alerta amarilla, que por la tarde-noche va a comenzar las ráfagas más fuertes en toda la provincia”, indicó. También aclaró que, aunque en algunos sectores ya se registraban vientos, todavía no se habían alcanzado las ráfagas de mayor intensidad.

Consultada sobre la posibilidad de que se dispongan cortes preventivos en las rutas, explicó que las decisiones dependerán de los reportes que se reciban durante el desarrollo del fenómeno.

“Eso se determina a medida que va cursando. Seguridad Vial y Caminera van informando cómo está el viento en ruta y ahí se toma la determinación si se corta por una hora, dos horas”, detalló.

Además, confirmó que había una alerta amarilla por lluvias para sectores de la cordillera y la zona sudoeste. Durante la entrevista mencionó a El Chaltén, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre y Tres Lagos entre las localidades alcanzadas por las precipitaciones y posibles tormentas previstas para la noche.

Finalmente, adelantó que también se evaluaba una nueva alerta por viento para la madrugada siguiente, aunque aclaró que el Servicio Meteorológico Nacional todavía no la había confirmado.

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