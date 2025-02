Río Gallegos recibió al Taller de Programación y Robótica en Minería para niños, niñas y adolescentes en el marco de una iniciativa conjunta entre Newmont Argentina, la fábrica de juguetes Rasti, la empresa dedicada a la tecnología 2TM y el apoyo del Grupo La Opinión Austral.

El grupo de adolescente de 12 a 15 años del primer taller dictado en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La propuesta buscó incentivar el desarrollo de habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, STEM (por su acrónimo en inglés: Science, Technology, Engineering, and Mathematics) a través de actividades lúdicas y experimentales.

Juan Manuel Zamora, desarrollador, partner y director del equipo Rasti de robótica, señaló en los estudios de LU12 AM680: “El bloque es sumamente atractivo como juego para los chicos y brinda muchas habilidades, para poder resolver un desafío, primero hay que pensar, hay que evaluar cuáles son las alternativas y después hay que llevar a la práctica, después hay que programar y corregir”.

Por su parte, Darío Tassistro, dueño de 2TM, comentó: “Decidimos apoyar la idea de Newmont y colaborar, nos pareció una idea muy buena poder enseñar programación y robótica a los niños, se aprende de una manera muy didáctica”.

Niños y niñas de entre 9 y 11 años recibieron sus diplomas de participación. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nos hemos llevado muchas sorpresas, hay chicos muy capaces, conocen el idioma de la programación. Hemos tenido chicos que lo han hecho a nivel texto, han minimizado el software que traemos y lo han desarrollado de otro manera, en chicos tan pequeños de ocho, nueve años, asombra”, destacó.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se realiza este taller en Santa Cruz, pero sí en la capital provincial. La propuesta se ha llevado adelante en las localidades Perito Moreno, Caleta Olivia y Puerto San Julián.

Experiencias

Casi 60 niños, niñas y adolescentes participaron del taller, el primer grupo estuvo integrado por la franja de 9 a 11 años y el segundo, de 12 a 15 años.

Natalia, mamá de Felipe de nueve años, contó: “Él está fascinado con la robótica y la programación. Le interesa mucho todo lo que tiene que ver con el arte, le gusta dibujar, los videojuegos y desarmar y armar cosas, le gustan mucho los legos y los transforma en cosas que no son las que propone la caja y hace ‘híbridos’. Le gusta mucho lo que es armar, desarmar y le interesa mucho la robótica, la informática, el diseño, el dibujo y la animación”.

Además, comentó que Felipe “estaba muy entusiasmado con la programación, a la robótica quizás la desconoce un poco, pero creo que cuando empiece a ver, mañana va a querer venir de nuevo. Seguramente va a quedar fascinado porque le encanta”.

“Siempre apoyamos sus inquietudes y de darle la chance de que pueda explorar y ver si le gusta o no. Tratamos de inscribirlo en actividades que a él le interesen”, añadió.

Darío Tassistro de 2TM entregó el certificado a Simón. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Después de participar en el taller, Piero (11) y Brianna (9) compartieron su experiencia en el espacio que se extendió por dos horas.

“Es un curso de robótica, es muy entretenido”, expresó el mayor sobre su interés en participar mientras que su hermana, sumó “es de legos y es muy divertido”.

“Estuvimos haciendo la palanca que se levanta cuando pasa un auto y luego teníamos que hacer un mecanismo para programarlo”, explicó Piero, quien tuvo el rol de constructor y sobre la experiencia, acotó “estuvo bien, estuve ayudando al equipo”.

También estuvieron quienes no conocían tanto del tema, pero quisieron conocer de qué se trataba. Violeta (12) comentó: “Me interesaba venir como una primera experiencia ya que no sé mucho de robótica, pero me parece interesante”.

Mateo (12) consideró que el taller fue “interesante”. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tobías (14), quien tenía una experiencia previa en robótica entre los 10 y los 12 años, señaló: “Me interesó conocer gente y aprender un poco más”.

Por su parte, Juan Pablo (12), contó: “Quiero estudiar sobre esto y ver en qué secundario entrar. Todavía no tengo claro a qué secundario ir y ya estoy en séptimo”.

De esta manera, el Grupo La Opinión Austral, empresa pionera en Santa Cruz, mantiene vivo el deseo de su fundador Alberto Raúl Segovia de contribuir al progreso de la provincia como lo hizo con la fundación de LU12 AM680 Radio Río Gallegos hace 87 años y el diario La Opinión Austral, hace 66 años. Hoy, reafirma su compromiso con la comunidad al apoyar proyectos que promuevan la formación en tecnologías y el desarrollo de habilidades digitales entre los jóvenes.