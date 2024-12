Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras avanza la causa por violencia de género en la que está imputado Alberto Fernández, acusado de golpes y amenazas contra Fabiola Yañez, la abuela de la exprimera dama, Violeta Verdugo de Yañez, volvió a pronunciarse sobre este delicado tema y afirmó: “Cuando vi las fotos de mi nieta con la cara golpeada, me desesperé”.

La mujer de 83 años, residente en la zona norte de General Roca, Río Negro, contó a Mejor Informado: “Fabiola es mi hija del alma, yo la crié y le daba la manadera porque su mamá, mi hija Miriam, trabajaba todo el día en el galpón de empaque”.

Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, la exprimera dama denunció al expresidente por violencia física y hostigamiento durante su convivencia en la Quinta de Olivos. Lo hizo mediante una videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien ordenó de inmediato medidas de restricción y protección en favor de ella, para evitar que los hechos denunciados se repitieran.

Ercolini contaba con material audiovisual que daba cuenta episodios de violencia de género contra Yañez. El mismo surgió del peritaje al teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Fernández, en el marco de otra causa en la que el exjefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia.

Violeta relató el difícil momento que atravesó al ver las fotografías de su nieta con moretones en el rostro y los brazos, imágenes que se difundieron en los medios de comunicación. “Cuando me enteré de la denuncia y vi las fotos de ella con la cara golpeada me desesperé. No pude dormir, tuve que tomar calmantes. Gracias a Dios estaba mi hijo”, lamentó.

“No le quise contar lo que estaba pasando para que no se pusieran mal. Yo quiero cuidar a toda mi familia por eso no les he dicho nada”, le expresó Fabiola a su abuela. Para el Día de la Madre también se comunicaron. “Me llamaron por intermedio de mi yerno que está en Misiones. Me mando un saludo”, recordó Violeta.

La mujer detalló que cuando su hijo mayor estaba internado con cáncer en Buenos Aires, Fabiola lo visitó. “Llegó con todo el protocolo de seguridad, le agradecí en el alma que lo haya visitado”, rememoró.

Sin embargo, mencionó que desde que su nieta se convirtió en primera dama, nunca logró mantener una comunicación fluida con ella. “Mi hija Miriam me dijo que había un protocolo y no podía hablar siempre con ella. Me comunicaba con su mamá y lo primero que le preguntaba era cómo estaba Fabiola”, dijo.

Para Violeta, gran parte de la distancia que hubo con Fabiola durante el período presidencial fue responsabilidad de Fernández: “Jamás hable con él, pero tenía resentimiento porque vino a Bariloche, a Roca a entregar viviendas y no fue capaz traer a Fabiola para que viniera a verme”.

Pese a todo, aseguró que nunca dudó del cariño de su nieta. Incluso recordó una conversación de cuando ella era adolescente: “Nunca quiso cambiar el apellido de su abuelo. ‘Mi papá siempre fue Carlos Yañez’, me dijo”, relató.

