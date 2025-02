Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los incendios en El Bolsón causaron estragos: ya arrasaron con más de 2.700 hectáreas y se cobraron la vida de un hombre. Se trata de Ángel “Don” Reyes, un antiguo poblador de Mallín Ahogado, quien falleció este sábado tras negarse a abandonar su vivienda, a pesar de los pedidos de evacuación.

Ángel Reyes tenía 84 años y era un antiguo poblador del paraje Wharton.

Luego de este fatídico suceso, la hija del vecino de 84 años muy querido en la comunidad y conocido por su fuerte arraigo a la tierra, lo despidió con sentidas palabras en redes sociales, junto a una foto de ambos abrazados .

“Todavía no puedo creer que ya no estés. Mi vida entera, mi mundo se cae a pedazos. Sabía que algún día ya no te iba a tener, pero nunca creí que iba a ser de esta manera tan horrible”, expresó con tristeza Ada Reyes.

Según relató en su posteo, Ángel había vuelto a darle de comer a sus mascotas cuando fue sorprendido por las llamas. Ayer por la tarde, las autoridades lo encontraron muerto mientras realizaban un relevamiento de la zona quemada.

Ángel Reyes había dedicado su vida al campo y a su hogar.

“Volviste por tus queridos perros y no pudiste escapar de las llamas. Hoy solo quiero que, donde estés, me sigas cuidando como siempre lo hiciste y que puedas estar en paz. Te voy a recordar siempre. Espero que la gente que hizo que hoy te perdiera tenga un castigo terrible”, expresó.

Con profundo dolor, Ada manifestó: “Hoy solo me queda decirte un hasta pronto, mi viejito. Y perdón por no poder ir a buscarte. Me voy a arrepentir toda mi vida. Gracias por tus enseñanzas y tus canciones en mapuche a la hora de dormir. Nunca me voy a olvidar de nada. Te amo, papá”.

