Trabajar en la planta depuradora del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) implica enfrentar a diario un escenario laboral extremo, marcado por el esfuerzo físico constante, la exposición a agentes contaminantes y un entorno climático adverso. Así lo confirmó el Gobierno de Santa Cruz al reconocer de manera formal que las tareas que allí se desarrollan configuran una actividad penosa y de alto riesgo para la salud de los trabajadores.

Una reciente resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz volvió a poner en foco la realidad cotidiana del personal que cumple funciones en uno de los sectores clave del complejo carbonífero, pieza central de la matriz productiva y energética del país.

Una tarea clave dentro del proceso productivo

La planta depuradora cumple un rol estratégico dentro del circuito de producción de YCRT. Allí se realiza el tratamiento, la clasificación y la separación del carbón mineral mediante procesos físico-químicos propios de la minería subterránea. Estas tareas resultan indispensables para garantizar la calidad del mineral que luego se transporta y utiliza con fines energéticos.

Sin embargo, ese proceso industrial expone de forma permanente a los trabajadores a partículas en suspensión, polvillo de carbón y agentes contaminantes que afectan el sistema respiratorio y generan un desgaste progresivo del organismo.

Exposición permanente a factores de riesgo

Los informes técnicos incorporados en las actuaciones oficiales detallaron que el personal de la planta depuradora trabaja en ambientes cerrados, con ventilación natural deficiente y altos niveles de humedad. A esto se suman ruidos constantes de maquinaria pesada, vibraciones, emanaciones de gases tóxicos y contacto con sustancias potencialmente corrosivas.

El régimen laboral incluye turnos rotativos y la manipulación de materiales pesados, lo que exige un esfuerzo físico sostenido y una atención permanente para operar equipos complejos en condiciones de riesgo continuo.

El peso del clima patagónico

El contexto geográfico y climático de la Cuenca Carbonífera agrava las condiciones laborales. Las bajas temperaturas durante gran parte del año, los fuertes vientos, la nieve y los prolongados períodos de oscuridad invernal influyen de manera directa en la salud física y emocional de los trabajadores.

Según destacó el Ministerio de Trabajo, estas condiciones no solo dificultan el desarrollo de las tareas diarias, sino que también incrementan la carga psíquica asociada a la presión operativa y al régimen intensivo propio de la actividad minera.

Impacto en la salud y envejecimiento prematuro

Los estudios realizados evidenciaron una prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas, afecciones osteoarticulares y un deterioro funcional acumulativo entre los trabajadores de la planta depuradora. La exposición prolongada a polvo de carbón, gases, ruidos y cambios térmicos extremos acelera procesos de envejecimiento prematuro y reduce la capacidad laboral con el paso del tiempo.

El Estado provincial advirtió que este impacto no afecta solo a cada trabajador en forma individual, sino que constituye un riesgo social que requiere un reconocimiento específico dentro del sistema previsional.

Un trabajo reconocido como penoso y riesgoso

En base a estos antecedentes, el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz declaró que las tareas en la planta depuradora de YCRT encuadran dentro de los alcances del Decreto Nacional 4257/68 y de la Ley 24.241. La normativa reconoce como diferenciales aquellas actividades que, por su naturaleza, generan un desgaste físico y psicológico superior al promedio.

Este reconocimiento se apoya también en una larga tradición normativa que reguló la actividad minera en el país y en resoluciones complementarias de organismos nacionales como la ANSES y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Los trabajadores que se desempeñan en la planta depuradora del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) serán por eso alcanzados por el régimen especial de jubilación, sostiene la Resolución RESFC-2025-218-E-SANTACRUZ del Ministerio de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial de la provincia el 8 de enero de 2026. Según las autoridades actuales de YCRT buena parte de los actuales mineros que se desempeñan ahí ya cuentan con los aportes requeridos.

Valor social y estratégico del trabajo minero

La resolución oficial subrayó el valor social y económico del trabajo que se realiza en YCRT. La actividad minera en Río Turbio aporta al desarrollo energético nacional y sostiene una economía regional que depende en gran medida del yacimiento.

Ese aporte, remarcó el Gobierno provincial, exige del trabajador minero una entrega física y emocional mayor a la habitual, en un entorno que combina riesgo permanente, condiciones ambientales hostiles y una alta exigencia operativa.

Una realidad que vuelve al centro del debate

El reconocimiento del carácter penoso y riesgoso del trabajo en la planta depuradora volvió a poner en agenda la realidad diaria de los mineros de YCRT. Lejos de tratarse solo de un encuadre legal, la medida reflejó una situación concreta y sostenida en el tiempo, que impacta de manera directa en la calidad de vida de quienes cumplen funciones en uno de los sectores más duros de la minería argentina.

En la Cuenca Carbonífera, ser minero en la planta depuradora de YCRT no es solo un empleo: es una tarea que exige resistencia, compromiso y una exposición constante a riesgos que el Estado volvió a reconocer de manera oficial.