Tapa Suplemento Santa Cruz Produce: AOG Patagonia récord con más de 26.000 visitas y 3.200 rondas de negocios La exposición energética realizada en Neuquén reunió a empresas, especialistas y representantes del sector, en un contexto de crecimiento de la producción de hidrocarburos en Argentina. Más de 590 pymes presentaron sus innovaciones.

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AOG Patagonia récord: 26 mil visitas y 3.200 rondas de negocios. La exposición energética realizada en Neuquén reunió a empresas, especialistas y representantes del sector, en un contexto de crecimiento de la producción de hidrocarburos en Argentina. Más de 590 pymes presentaron sus innovaciones.

La energía argentina busca ampliar su alcance global. La industria del oil and gas proyecta alcanzar el millón de barriles diarios, mientras el sector analiza las oportunidades de inversión y exportación.

Más de 590 pymes mostraron sus desarrollos en la exposición. La participación de empresas proveedoras fue uno de los ejes de la décima edición de AOG Patagonia.

Jóvenes Oil & Gas: así fue la jornada JOG10. El suplemento también repasa las actividades de la iniciativa destinada a jóvenes vinculados con la industria energética.

Referentes del sector analizaron el futuro de los hidrocarburos. Javier Milei, Peter Lamelas, Marcos Bulgheroni, Horacio Marín, Ernesto López Anadón y Jorge Sapag expusieron sus perspectivas sobre inversiones, producción no convencional en el Golfo San Jorge y oportunidades de exportación.