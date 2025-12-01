El Gobierno de Santa Cruz anunció la fecha de pago del sueldo para los trabajadores estatales Pago de haberes Santa Cruz noviembre 2025: fechas confirmadas para la Administración Pública Provincial.

El Gobierno de Santa Cruz confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre según los plazos de la ley, garantizando previsibilidad para miles de agentes estatales. Primero estará depositado el sueldo para el personal de los distintos sectores y luego las autoridades superiores, tal como ocurrió en el esquema de pago del mes pasado.

Los haberes correspondientes al mes de noviembre para los agentes de la Administración Pública Provincial estarán acreditados el miércoles 3 de diciembre, según informó el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura.

La cartera económica señaló que el pago se ejecuta en cumplimiento de los plazos establecidos por ley, asegurando la acreditación en tiempo y forma para el grueso del personal estatal, un aspecto que el Gobierno remarcó también en anuncios previos para fortalecer la previsibilidad del salario público.

Por su parte, los haberes de las autoridades superiores se depositarán el martes 9 de diciembre, cerrando así el cronograma del penúltimo mes del año, en una dinámica de pago separado por sector.

El pago de los sueldos del 3 de diciembre incluye a trabajadores de distintos sectores clave del Estado santacruceño, entre ellos el Consejo Provincial de Educación, con el sector docente y auxiliares de educación, el Ministerio de Salud y Ambiente y la Policía de Santa Cruz.

Estos organismos concentran a la mayor parte de los trabajadores estatales, que verán acreditados sus haberes en sus cuentas bancarias este miércoles, permitiéndoles disponer de sus salarios antes del cierre de la primera semana del último mes del año.

Autoridades superiores cobrarán el 9 de diciembre

El segundo tramo de pagos, establecido para el martes 9 de diciembre, corresponde a autoridades superiores del Estado, incluyendo cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo Provincial.

Impacto del cronograma en la economía local

La acreditación de salarios de la Administración Pública Provincial tiene un efecto directo en la reactivación del consumo, especialmente en ciudades como Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate.

En esas localidades, el pago de sueldos del sector público moviliza rubros como comercios minoristas, combustibles, farmacias y servicios, consolidando al salario estatal como uno de los principales motores del flujo económico provincial.

En octubre, el Gobierno provincial anticipó el pago de haberes para noviembre, en un anuncio que generó expectativas y fue alineado luego con el calendario de acreditación bancaria, reafirmando los compromisos con los tiempos legales establecidos para el pago estatal. Dicho antecedente marcó un patrón que se replica este mes en el esquema de depósitos.

