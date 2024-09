La noticia conmocionó al mundo artístico argentino: Daniel Fanego, uno de los actores más queridos y respetados de su generación, falleció a los 69 años. La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales, despidiendo a un referente del teatro, cine y televisión.

Fanego construyó una sólida carrera artística, destacándose en numerosas películas como “Betibú“, “El Ángel“, “Luna de Avellaneda” y “El marginal“, entre muchas otras. Su versatilidad y talento lo llevaron a interpretar una amplia variedad de personajes, conquistando al público con su carisma y profesionalismo.

Además de su destacada trayectoria en el cine y la televisión, Fanego fue uno de los fundadores de “Teatroxlaidentidad” y ocupó importantes cargos en la Asociación Argentina de Actores. En 2005, fue galardonado con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un reconocimiento a su trayectoria artística y su compromiso con la comunidad teatral.

Un encuentro inolvidable en Santa Cruz

La periodista de la zona norte santacruceña, Magdalena García, compartió un emotivo relato sobre su encuentro con Fanego en 1991. La actriz recordó cómo el reconocido actor, invitado a conducir la “Fiesta Provincial del Invierno” en Las Heras, se mostró cercano y accesible, compartiendo momentos inolvidables con la comunidad local.

“Mi hija me llama y me dice: ‘Mamá, murió Daniel Fanego’. Lo sentí con una tristeza profunda, como si fuera parte de la familia“, expresó la mujer.

En este marco, García relató: “De inmediato, mis recuerdos me transportaron a 1991. En aquel entonces, era profesora en el Secundario N° 3 de Las Heras y, junto con quinto año, organizábamos la ‘Fiesta Provincial del Invierno‘. Estábamos buscando conductores y pensamos en Guillermo Andino, pero a último momento no pudo venir. El productor nos sugirió actores, entre ellos Fanego, aunque no nos convencía del todo porque no tenía experiencia como conductor. Sin embargo, decidimos darle una oportunidad”.

“Mi esposo lo fue a buscar al aeropuerto de Comodoro Rivadavia y cuando llegó a casa, mi mamá, que estaba viendo una novela en la que él actuaba, se emocionó mucho al verlo en persona. Fanego era muy sencillo y accesible. Le ofrecimos llevarlo al hotel, pero prefirió quedarse en nuestra casa. Al día siguiente, nos fuimos al Complejo 11 de Julio y condujo el evento junto conmigo. Fue una experiencia inolvidable”, continuó.

En ese sentido, García recordó: “Muchas chicas habían ido a nuestra casa con la esperanza de conocerlo, pero él prefirió mantener un perfil bajo, diciendo que se sentía como en familia. Al finalizar el evento, nos sorprendió al rechazar la invitación a quedarse en el hotel. Prefirió pasar la noche en nuestra casa y al día siguiente mi esposo lo llevó al aeropuerto”.

Daniel Fanego y Alicia Zanca en “Los amores de Laurita” (Antonio Ottone, 1986).

“Escribo esto y revivo cada momento. Le conté esta historia a mi hija y desde entonces, ella siempre lo ha admirado. Yo estaba embarazada de tres meses de ella en ese entonces. Hoy, con 69 años, muere un gran actor. Pero si me preguntan, yo diría que se fue un hombre común que amaba su profesión. Que en paz descanse”, concluyó la periodista.

Este testimonio refleja la calidez humana y la sencillez que caracterizaban a Daniel Fanego, más allá de su fama y reconocimiento. La partida de Fanego deja un profundo vacío en el mundo del espectáculo argentino. Su legado artístico y su calidez humana perdurarán en el recuerdo de quienes lo conocieron y admiraron.

