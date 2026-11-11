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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó en el predio de Santa Cruz Puede el acto de entrega de una nueva flota pesada y liviana destinada a la Policía de Santa Cruz y otros organismos de seguridad.

Estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; el jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero; autoridades del gabinete provincial, representantes de las Fuerzas Armadas, veteranos de Malvinas y público en general.

La incorporación de estas unidades forma parte de las acciones impulsadas por el Ejecutivo Provincial para mejorar las condiciones operativas del personal policial, ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar los dispositivos de prevención y seguridad en distintas localidades.

Parte de la flota de vehículos que entregó el gobernador Claudio Vidal. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Equipamiento integral

Con una inversión de $ 1.687.658.966, instrumentada mediante el Decreto N.º 608/26 y financiada con fondos UNIRSE, se incorporaron seis grúas de arrastre y tres furgones equipados con tecnología especializada.

De las seis grúas, cuatro fueron destinadas a la Policía Caminera, una al área de Logística Policial y otra a la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Asimismo, se entregaron dos furgones de intervención rápida, destinados a las divisiones de Fuerzas Especiales de Zona Norte y Zona Sur, y un furgón equipado como laboratorio móvil para la División Criminalística.

A estas incorporaciones se sumaron 10 camionetas pick-up 4×4, contempladas dentro de los compromisos establecidos en el Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno Provincial y la operadora YPF.

Las unidades fueron destinadas a diferentes áreas operativas, entre ellas Policía Caminera, Criminalística, Narcocriminalidad, Asuntos Internos y el Servicio Penitenciario Provincial, con distribución en distintas localidades santacruceñas. También se contempló la incorporación de motocicletas destinadas a la División Operaciones Rurales (DOR).

Durante la jornada también se concretó la entrega de equipamiento para la Superintendencia de Bomberos, adquirido mediante recursos propios provenientes de la recaudación de la planta verificadora vehicular.

Las fuerzas especiales también recibieron equipamiento. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La inversión, de $ 35.217.213, permitió incorporar mangas, lanzas, adaptadores y cubiertas destinadas a la División Cuartel Central de Río Gallegos y al Cuartel Octavo de El Calafate.

Por otra parte, se entregaron 100 chalecos antibalas RB3, destinados al personal de Infantería y Fuerzas Especiales, mediante una inversión de $ 123.463.200.

La Policía Caminera recibió además 40 conos de señalización, elementos que contribuirán al desarrollo de los controles y procedimientos preventivos sobre las rutas provinciales.

Cámaras

Otro de los puntos destacados de la ceremonia fue la presentación de 16 cámaras lectoras de patentes, que forman parte del Anillo Digital Federal y serán destinadas a puntos estratégicos de Santa Cruz.

Esta tecnología permitirá realizar el reconocimiento automático de matrículas y cruzar información con bases de datos federales, facilitando la detección de vehículos con pedidos de secuestro o vinculados a investigaciones judiciales.

La incorporación de estos dispositivos busca mejorar la articulación entre la Policía Provincial y las fuerzas federales, mediante herramientas tecnológicas que permitan optimizar los controles en rutas y accesos a las localidades.

En el mismo acto se realizó la presentación oficial de las autoridades del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito, creado en el marco de la Ley Provincial N.º 3935.

La ceremonia incluyó la entrega de una copia certificada del decreto de designación a la abogada Cintia Karina Riquelme, quien estará al frente del organismo.

También fueron presentadas las abogadas Erika Gisel Cabaña, secretaria de la sede Caleta Olivia, y Elvira Natalia Hernando, secretaria de la sede Río Gallegos.

Hubo entrega de certificados al personal policial. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La puesta en funcionamiento de esta herramienta administrativa permitirá unificar procedimientos, optimizar la fiscalización de infracciones y mejorar la gestión de los recursos destinados a la seguridad vial.

La jornada incluyó además la entrega de certificados de agradecimiento a representantes de organismos provinciales, instituciones, empresas y entidades que colaboraron con las acciones desarrolladas por el Ministerio de Seguridad.

Estos reconocimientos pusieron en valor el acompañamiento y la articulación institucional que hicieron posible la concreción de distintas iniciativas vinculadas a la seguridad pública.

Uno de los momentos significativos de la ceremonia estuvo a cargo de monseñor Daniel Marcelo Ferrari, capellán policial, quien realizó una reflexión religiosa y bendijo los nuevos móviles entregados.

Durante su intervención, hizo especial referencia al valor de la vida y la dignidad de las personas, destacando la importancia de quienes asumen diariamente una vocación de entrega y servicio hacia la comunidad.

El Gobernadro Claudio Vidal en el acto de entrega de equipamiento a la Policía. FOTOS: LEANDO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Respaldo policial

En el momento de su discurso, Claudio Vidal destacó la incorporación del equipamiento técnico, al que calificó como un hito histórico tras décadas de desinversión. Asimismo, cuestionó fuertemente la ineficiencia y los retrasos del sistema judicial santacruceño, al tiempo que ratificó su respaldo a la labor policial.

“Es un día muy pero muy importante. Ahora tenemos un laboratorio móvil con el cual se avanzará mucho más rápido en los procesos de investigación”, puntualizó y agregó “es único en ese tipo, no hay otro igual en el país”.

Vidal describió que “el personal de Criminalística nunca tuvo un laboratorio móvil en 41 años y esto es fundamental”.

En referencia a la creación del Juzgado de Faltas de Tránsito, Vidal explicó la política de financiamiento de autonomía para el Ministerio de Seguridad: “Este nuevo organismo genera autonomía económica para este ministerio, así lo planteamos en el inicio de gestión y hoy es una realidad”.

En otro momento de su discurso fue crítico con el Poder Judicial, fue contundente respecto al funcionamiento de los juzgados y la puerta giratoria en hechos delictivos: “Es totalmente injusto que el delincuente, que además son los mismos de siempre, entren por una puerta y salen por la otra”, incluso “hay atrasos de 15 a 20 años, por lo que a mí me parece que si alguien no está a la altura de las circunstancias en base a la necesidad que reclama nuestro pueblo debería renunciar”.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Nuevas inversiones

Durante el acto, el jefe de Policía, Diego Agüero, destacó la incorporación de vehículos y equipamiento dado que permitirá mejorar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Especiales, Criminalística y las distintas dependencias policiales, además de optimizar el traslado de vehículos siniestrados y fortalecer las condiciones de seguridad del personal.

Asimismo, remarcó que parte del equipamiento destinado al Cuerpo de Bomberos fue adquirido con recursos propios provenientes de las plantas verificadoras, en el marco de una política de autoabastecimiento y optimización de los recursos provinciales. “Esta compra es un hecho histórico, no sólo por el costo, sino por lo que representa la voluntad clara de invertir en nosotros mismos, la voluntad de fortalecer nuestra capacidad operativa. Es decir, buscamos reducir la dependencia económica para cumplir con nuestra función y así optimizar los recursos del Estado provincial”.

Luego respecto al comienzo de trabajo del Juzgado Provincial de Infracciones mencionó: “Este organismo representa una herramienta de control y sanción. A través de su funcionamiento se podrá actuar con una mayor celeridad administrativa, sancionar con justicia y generar un efecto disuasivo concreto sobre quienes no respetan las leyes y ponen en riesgo la vida de los demás en las rutas provinciales. Cuando el control de tránsito se fortalece, se baja la siniestralidad, se protege la vida y se genera seguridad”.

Finalmente, Diego Agüero anunció que ya se trabaja en la adquisición de 2.000 chalecos balísticos y 1.000 armas de puño, de las cuales 400 serán no letales, como parte de una planificación orientada a consolidar una Policía más equipada, preventiva y con mayor capacidad operativa.