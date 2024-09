Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los pasajeros del vuelo AR 1883 de Aerolíneas Argentinas, con 156 personas y seis tripulantes a bordo, vivieron momentos de gran tensión durante el trayecto de Ushuaia a Buenos Aires debido a una amenaza de bomba. En el hecho, registrado este domingo por la tarde, estaban presentes dos destacadas figuras de la televisión: Carmen Barbieri y Marcelo Polino.

Luego de un aterrizaje de emergencia, se evacuó a todos los pasajeros. “Ahora estamos más tranquilos (…) pero habían muchos chicos llorando y gritando”, aseguró Barbieri y señaló que, una vez en tierra, la Policía bajó del avión a dos hombres jóvenes.

Según informó La Nación, el imprevisto aterrizaje se produjo después de que una persona viera a otro buscando información sobre el armado de un artefacto explosivo en su teléfono celular. “Se asustó y le avisó a una azafata, dieron el alerta y volvieron a escala. Todo por protocolo”, detallaron desde la empresa.

Tal como lo establece el protocolo, se revisó toda la aeronave y el equipaje para descartar la presencia de un artefacto explosivo. Aerolíneas Argentinas aclaró que la demora no fue causada por un conflicto gremial y afirmaron que “la prioridad número uno es enfocarse en la potencial amenaza”.

En comunicación con TN, Barbieri relató que pocos minutos después de despegar de la terminal sureña, cuando ya había tomado suficiente altura, la aeronave comenzó a dar vueltas y a acercarse al agua y a la tierra .“Se ve que en vuelo les avisaron que había una bomba en el avión”, detalló.

Criticó igualmente que la tripulación no informó a los pasajeros y solo le avisaron a ella y a Polino. “¡Hablen al pasaje!”, reclamaron los artistas. Por su parte, el periodista y presentador publicó en redes sociales: “No dan información. Está la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y la Fuerza aérea”.

“Gracias a nosotros empezaron a hablar para toda la gente. Empezaron a decir que algo había pasado en el avión, que había un pasajero que había que chequear y que estábamos volviendo. Nunca se habló de bomba. Eso se lo dijeron a Marcelo en el oído porque no querían que la gente entrara en pánico”, relató Barbieri.

Añadió que, una vez en tierra, ingresó personal de la PSA a la aeronave: “Nos dejaron encerrados 40 minutos y lo único que escuchábamos era al comisario abordo que nos decían que no nos moviéramos”. Agregó que efectivos revisaron todo el equipaje y que el avión aterrizó “pegado a una montaña”, no el aeropuerto de Ushuaia, “por si explotaba ahí”.

La comediante remarcó: “Al pasaje nos dejaron ahí. ‘No filmen, no usen teléfonos’, nos decían. Estuvimos de rehenes total. Cuando vino la Policía bajaron dos hombres jóvenes y no sé si a una chica más. Luego, nos bajaron con un frío bajo 0 y estuvimos otro 40 minutos ahí, al lado de una montaña, esperando que alguien nos viniera a buscar”.

Y reiteró que los otros pasajeros no sabían de la amenaza: “Aerolíneas Argentinas no nos dio información, no nos dio un vaso de agua. Nos tenían encerrados en un avión donde supuestamente había una bomba. Estoy enojada”.

Polino comentó, asimismo, que se acercó a los pilotos y les dijo: “Ustedes no pueden no decir qué pasó”. También aseguró que fue el piloto quien le dijo que había habido una amenaza de bomba. Desde Ushuaia, aseveró que no les permitieron moverse del lugar.