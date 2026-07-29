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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, ratificó la actualización del Complemento Leche. Se trata de un estímulo económico diseñado para la cobertura nutricional y el desarrollo de la población infantil en sus etapas iniciales.

A partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor de junio, fijado en un 1,9%, la prestación sufrió un reajuste automático en sus montos. En consecuencia, el haber aumentará a $56.901 por cada menor de hasta 3 años durante la liquidación de agosto 2026.

La acreditación del importe se efectúa en forma directa en la cuenta bancaria donde el titular percibe habitualmente las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), prescindiendo de gestiones presenciales o virtuales adicionales.

El beneficio se encuentra enmarcado dentro de la Ley Plan de los Mil Días, un régimen estructurado para otorgar asistencia económica durante el periodo de gestación y los primeros años de la infancia.

El universo de beneficiarios comprende a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños a cargo de hasta 3 años cumplidos, así como a las gestantes que se encuentren liquidadas bajo la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

La liquidación se calcula en forma individual por cada menor que reúna los requisitos. En el caso de un grupo familiar que cuente con dos niños comprendidos en la franja etaria delimitada, el haber acumulado por este ítem alcanzará los $113.802.

La asignación del recurso se ejecuta de forma automatizada mediante el cruce de las bases de datos de Anses, sin requerir una inscripción formal previa. Los titulares pueden auditar su liquidación ingresando a la plataforma institucional con su Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y Clave de la Seguridad Social.

El marco legal vigente establece que el Complemento Leche es acumulable con el haber regular de la AUH y con la prestación económica provista por el programa Tarjeta Alimentar.

A partir de dicha compatibilidad, los haberes de agosto para un titular con un hijo menor de 3 años contempla un haber de AUH del $120.689,52 (equivalente al 80% mensual retendido), un haber por Tarjeta Alimentar de $72.250 y la partida del Complemento Leche de $56.901.

Mediante la suma de los tres programas de asistencia, la transferencia hacia los hogares informales que reúnan las condiciones registrará un valor superior a los $249.000.

Por su diseño normativo, la medida excluye a los asalariados registrados en relación de dependencia, a los aportantes liquidados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y a los trabajadores independientes inscriptos en el régimen del Monotributo que perciben asignaciones tradicionales.

Calendario de pago del Complemento Leche en agosto

El extra se acreditará en la misma fecha que la AUH, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 17 de agosto.

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.

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