Rector de la UNNE: "Tenemos preocupación por el manejo presupuestario de las universidades"

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, expresó hoy su preocupación por "el manejo presupuestario de las universidades" y calificó de "ajuste" el funcionamiento con el presupuesto prorrogado.

"En las resoluciones del mes de enero, los gastos de funcionamiento son los mismos del año pasado. Eso claramente se puede interpretar como un ajuste a las universidades", consideró Larroza en declaraciones a radio Dos de Corrientes.

Y en este sentido agregó que "la Universidad está con una herramienta presupuestaria prorrogada, en términos financieros ordenada, pero con un alto grado de preocupación con respecto del futuro presupuestario de las universidades".

Debido a esto, adelantó "teníamos objetivos, como obras, que vamos a tener que postergar" y sostuvo que se fijaron ciertas prioridades a mantener como "ciertos servicios, becas y el comedor estudiantil".

Respecto a la disposición del Banco Nación que suspendía adelanto de salarios a empleados públicos, afirmó que no afecta a los docentes y no docentes de la UNNE, porque tienen convenio con el Banco Patagonia y perciben sus haberes el último día de cada mes.

Pero reconoció en diálogo con radio Dos que "para algunas universidades es un problema porque no van a contar con el financiamiento".

"Ya hay rectores que están así generando algunas manifestaciones respecto a la normativa del Banco Central y aquellos que tienen la administración de la cuenta sueldo en el Banco Nación", mencionó Larroza.

En tanto, sobre de la situación en las universidades, el integrante del Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (CODIUNNE), Lucio Terrasa, manifestó que "no se ve predisposición del Gobierno Nacional de aumentar de aumentar las partidas presupuestarias".

"El panorama es sombrío", concluyó sobre la situación de la educación superior, en el mismo medio radial de la Capital provincial.

El rector Larroza reiteró que "estamos preocupados por la situación" y adelantó que en los próximos días tendrán reuniones para analizarla. (Télam)