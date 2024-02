Reino Unido lanza una campaña para combatir la soledad entre los jóvenes

En un esfuerzo por combatir la creciente soledad entre los jóvenes, figuras destacadas de la televisión y las redes sociales en el Reino Unido se unieron unido para lanzar una nueva campaña gubernamental, informaron fuentes oficiales.

Bajo el eslogan, "Soledad. Es parte de la vida. Hablemos de ello", el Departamento de Cultura, Medios y Deportes busca fomentar la discusión y disminuir el estigma que rodea la soledad en este grupo demográfico.

Personalidades como Josh Patterson, ex estrella de "Made in Chelsea", y Brontë King, influencer y empresaria, están respaldando la campaña, que también cuenta con el apoyo de Bobby Brazier de "Eastenders" y Tasha Ghouri, finalista de "Love Island".

Estos esfuerzos buscan normalizar la conversación sobre la soledad entre los jóvenes, promoviendo un ambiente en el que hablar sobre estos sentimientos sea más aceptable.

Las investigaciones indican que los jóvenes de 16 a 24 años son especialmente susceptibles a la soledad, y muchos evitan buscar ayuda por miedo al juicio.

La campaña digital de seis semanas presentará videos en plataformas como YouTube, Facebook e Instagram, mostrando a individuos en situaciones cotidianas lidiando con la soledad.

"Sabemos que los jóvenes son el grupo de edad más afectado por la soledad. Nuestra última campaña alentará a los jóvenes a hablar sobre sus experiencias, con el objetivo de romper el estigma que tan a menudo impide que las personas obtengan apoyo", dijo el ministro de Soledad, Stuart Andrew, sobre la iniciativa.

Las personalidades que participan en la campaña compartieron sus experiencias personales y consejos sobre cómo manejar la soledad.

"Todo el mundo se siente solo en determinados momentos de su vida porque la vida moderna puede resultar muy aislante. Por eso para mí es tan importante ser parte de esta campaña, para demostrar que está bien y animarnos a hablar de nuestros sentimientos", comentó Bobby Brazier.

Mientras que Bradley Riches, actor de "Heartstopper" de Netflix, destacó la importancia de la campaña para comunidades específicas.

"Como persona autista y que me sentí extremadamente sola en algunos momentos de mi vida, esta campaña está ayudando a crear un espacio para que las personas obtengan apoyo y rompan el estigma", expresó.

También Brontë King, reflejando sobre su experiencia creando una comunidad para apoyar a las jóvenes, dijo: "He visto de primera mano cuán común es la soledad entre las personas de 16 a 24 años. Es por eso que ser parte de esta campaña, hacer que la soledad sea un tema más comentado y brindar a las personas espacio para darse cuenta de que estos sentimientos son normales, es tan importante".

Por su parte, Anastasia Kingsnorth subrayó que "la soledad es un sentimiento que todo el mundo ha experimentado en algún momento y es muy importante comprender que no está solo en ese sentimiento".

La campaña dirigirá a los jóvenes a la página web Better Health: Every Mind Matters para encontrar apoyo y consejos, y se complementará con el apoyo de la plataforma Discord, que realizará encuestas y fomentará la conversación sobre la soledad.

Desde 2018, el Gobierno ha invertido más de 80 millones de libras en combatir la soledad, demostrando un compromiso continuo con este problema social crucial. (Télam)