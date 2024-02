Subastan una obra del impresionista francés Claude Monet que se vio por última vez hace 3 décadas

Por primera vez en 45 años y con un valor estimado entre 15 y 22 millones de dólares, la casa Christie's de Londres subastará el próximo 7 de marzo "Matinée sur la Seine, temps net" (1897), cuadro del pintor francés Claude Monet que constituye una de las últimas escenas del Sena pintadas por el artista, además de ser un tema frecuente en su obra, emblemática del movimiento impresionista que este año celebra su 150 aniversario

"Matinée sur la Seine, temps net" es considerada una de las obras más destacadas de Claude Montet (París, 1840 – Giverny, 1926 ) en la cual capta "un momento tranquilo en el Sena, la luz de la mañana proyectando un resplandor iridiscente a través del paisaje", describe en un comunicado Christie's.

La obra fue expuesta por última vez en 1990 en la muestra dedicada al artista bajo el nombre "Monet in the 90s: the series paintings" que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes de Boston y el Instituto de Arte de Chicago, en Estados Unidos, y en la Real Academia de Arte de Londres, Reino Unido.

"Matinée sur la Seine, temps net" se expondrá en las sedes de Nueva York del 9 al 14 de febrero, en Hong Kong entre el 21 y 23, y en Londres del 1 al 7 de marzo, antes de la subasta, informa el comunicado de prensa de Christie's.

El cuadro forma parte de la serie "Matinées sur la Seine'", donde el pintor reflejó el paisaje durante las mañanas de verano de 1896 y 1897 a medida que la luz transformaba la atmósfera, trazando el paso del sol desde los primeros rayos de luz del amanecer hasta el pleno resplandor de media mañana, describe la casa de subastas.

Se trata de una "extraordinaria secuencia de obras que fueron concebidas como una secuencia de lienzos conectados e interrelacionados", y modificaron su práctica, indican.

Estás imágenes del río se convirtieron en algunas de las últimas escenas del Sena pintadas por Monet, además de ser un tema frecuente en su obra, e imágenes definitorias del movimiento impresionista. "Persigo lo imposible. Otros pintores pintan un puente, una casa, un barco… Quiero pintar el aire en el que se encuentran el puente, la casa y el barco, la belleza del aire que los rodea, y eso es nada menos que lo imposible", decía Monet.

La serialización de las pinturas surgió por primera vez cuando el artista pintaba una iglesia bajo la brumosa luz del sol, y aunque pintó varias versiones de lo mismo, no fue hasta que completó sus representaciones del Valle de Creuse en 1889, cuando regresó a las posibilidades creativas que le ofrecía la técnica de la serie, indican.

"El tiempo está profundamente arraigado en el proceso y la presentación de la ´Matinée sur la Seine´, en la que cada cuadro representa un instante específico que capta los primeros rayos del sol iluminando una pequeña ensenada del Sena, describen.

Para lograrlo, Monet salía a las 3.30 de la mañana y permanecía en el río hasta que la luz dejaba de convenirle, mientras trabajaba en varios lienzos al mismo tiempo, y a medida que la luz cambiaba el pintor pasaba de un lienzo a otro.

"El cuadro es una meditación poética sobre el tiempo que da la misma importancia al ´mundo real´ del cielo pictórico como a su imagen reflejada en el agua. En la bruma matinal, estos dos mundos se funden, concentrando al espectador en la sensación de la escena que se desarrolla ante él", explica Michelle McMullan, codirectora de la subasta.

Fundada en 1766, en noviembre la casa de subastas vendió en 74 millones de dólares "Le bassin aux nymphéas" (1917-1919) también de Monet, en Nueva York. (Télam)