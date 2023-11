Un orfebre santafesino hizo un bastón presidencial para Milei con un león y una estrofa del Himno

Un orfebre santafesino confeccionó un bastón presidencial de oro y plata para Javier Milei con la figura de un león y una estrofa del Himno Nacional Argentino, lo definió como una artesanía "no tradicional para un político que tampoco lo es "mientras espera que el líder de La Libertad Avanza (LLA) acepte utilizarlo al asumir su cargo el próximo 10 de diciembre.

Se trata de Santiago Marsili, un artesano platero de 43 años, de la ciudad de Funes, ubicada a 15 kilómetros de Rosario, quien a principios de septiembre pasado, luego de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), comenzó -motivado por dos amigos- a diseñar un bastón "no tradicional" para el por entonces, candidato presidencial Milei.

"Esto fue un desafío personal que comencé antes de saber que sería nuestro presidente y con la idea de ofrecérselo a través de gente de su partido", contó Marsili a Télam.

"Ya le hicimos llegar las fotos para ver si lo acepta, para mí sería un gran orgullo y un honor", apuntó.

El bastón hecho con madera de lapacho de la localidad de Funes y que en su empuñadura, hecha de plata, presenta un imponente león que sostiene en sus patas delanteras un pergamino en el que se lee el fragmento del Himno Nacional Argentino: "Oid ¡mortales! el grito sagrado: ¡Libertad, libertad, libertad!", y en su parte final es coronado por el escudo de la República Argentina hecho en oro.

En las redes sociales el bastón se convirtió en un suceso y en la última semana no dejan de viralizarse fotos con el diseño que todos aprueban por representar fielmente los valores de libertad que encarnó el partido ganador en el último balotaje.

"Esta pieza representa al interior productivo que tanto le da al país y que tanto apoyo le dio a él (Milei) con su voto", explicó el artesano, al tiempo que consideró que "la mayoría del país apostó a él y renovó las esperanzas de que este país se una y salga adelante".

"El bastón es particular y distinto para alguien que propone algo distinto, porque no es tradicional y él tampoco es el político tradicional", afirmó.

Marsili dedicó poco más de un mes al bastón cuyo "diseño especial" fue primero tallado en cera para lograr el volumen y los detalles de la pieza que luego mediante la técnica escultórica de la "cera perdida", se trasladó a la plata. La estructura del bastón está hecha de madera de lapacho torneada, tanto su regatón como su cabo y pomo son de plata y oro.

"Elegí el lapacho, que es una madera muy característica de todo Sudamérica, es noble y fuerte", explicó y agregó que "el diseño consta de un león abrazado al cabo del bastón y sosteniendo en sus garras un pergamino con una estrofa del himno que elegí porque es muy sentida y tan cantada por todos los argentinos".

Fueron dos compañeros de Rugby del club Lagartos de Funes -Sebastián Coria y Jorge Rolando- quienes lo incentivaron a hacerlo: "Primero lo vi como una locura y después me pareció que era posible".

Rápidamente se contactó con militantes de la La Libertad Avanza local y les contó su propuesta, no sin antes aclararles: "No es un bastón tradicional, es una idea propia".

"Por suerte aceptaron, les encantó y esa fue la motivación final para terminarlo y animarme a proponérselo a Milei", relató.

A la espera de una confirmación por parte del futuro presidente, el artesano sueña con que "Milei acepte tomar este bastón porque sería un orgullo y una satisfacción grandísima que llegue a concretarse este sueño desde el interior productivo del país". (Télam)