Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 1 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Denuncian que en estancia de Punta Loyola "se está generando otro basural" *Pequeños "monstruitos" celebraron Halloween en Río Gallegos *Tragedia del río: "Dijimos que hasta que no aparezcan, no íbamos a parar" *Femicidio de Gimena Extremador: la madre pide que no liberen al acusado

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Luciano Sorani, nuevo presidente de Hispano

Boca vs. River, a partir de las 15:00, será transmisión de Radio LU12 AM680

5.000 hectáreas afectadas: ¿la basura proviene del nuevo vaciadero?

Denuncian que en estancia de Punta Loyola “se está generando otro basural”

El administrador del establecimiento, Javier Álvarez Bento, indicó que tiene impacto directo en el ganado ovino. Señaló que un informe técnico detectó microplásticos en el 75,67% de las muestras de materia fecal analizadas.

Miles disfrutaron de una tarde de terror

Pequeños “monstruitos” celebraron Halloween en Río Gallegos

Especial: tragedia del río

“Dijimos que hasta que no aparezcan, no íbamos a parar”

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Tensión diplomática

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Femicidio de Gimena Extremador: la madre pide que no liberen al acusado

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