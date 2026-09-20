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Eulalio Muñoz y Evangelina “Vanshi” Thomas ganaron la 1.ª Corrida de Crónica en Rawson
Caleta Olivia. Locomotora rumbo a Jaramillo
Vidal sobre la reactivación ferroviaria: “Esto es parte de nuestra historia”
Este sábado llegó a la provincia la primera locomotora de carga que irá rumbo a Jaramillo. Ya se repararon 20 kilómetros de vías y comienza una segunda etapa hacia Las Heras. “El tren turístico será una realidad”, dijo el gobernador Claudio Vidal.
“Vidal tiene el coraje de hacer lo que otros no hicieron”, indicó Ana María Urricelqui, comisionada de Fomento
Cobertura especial. Veteranos en Malvinas, 44 años después
“Nos hostigaron, pero está bien, les hacemos gastar plata”
La Opinión Austral entrevistó a los veteranos que regresaron del archipiélago, las anécdotas del viaje.
La gente disfrutó del desfile de carrozas y comparsas
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