Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 25 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Boxing, Hispano Y Bangrut jugarán una nueva fase del clasificatorio al Regional* Menor demorada por amenazar compañeros con un revólver* “Tenemos al menos siete denuncias por amenazas de tiroteos en Rio Gallegos”* Fallo clave para la provincia: la Justicia Federal suspendió la reforma de la Ley de Glaciares Santa Cruz, 3° en los Juegos patagónicos* Javier Milei: "Fueron, son y serán Argentinas”* ITEA celebró 16 años trabajando con el autismo en Río Gallegos * Una fecha antes, Hispano puede gritar campeón en 4 división* Más familias con gas en sus casas en Rio Gallegos antes del invierno*

Por La Opinión Austral | 25 de abril 2026 · 7:00 hs.