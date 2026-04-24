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Un fallo de alto impacto ambiental sacudió el escenario político y jurídico: la Justicia Federal de Río Gallegos suspendió la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz y puso un freno inmediato a cualquier intento de habilitar actividades sobre zonas protegidas.

El juez federal Claudio Marcelo Vázquez hizo lugar a una medida cautelar presentada en el marco de una acción de amparo ambiental y dispuso la suspensión de los efectos de la reforma de la Ley 26.639 en el ámbito de la provincia de Santa Cruz.

La resolución establece que el Estado Nacional deberá abstenerse de autorizar o ejecutar actividades que puedan afectar glaciares o el ambiente periglacial, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.

En ese sentido, el magistrado consideró que, mientras se analiza el fondo del planteo, existe un peligro en la demora, ya que la aplicación de la reforma podría habilitar actividades industriales o extractivas en zonas de alta fragilidad ambiental, con consecuencias potencialmente irreversibles.

El fallo sostiene la importancia de preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y remarca el principio precautorio en materia ambiental, alineado con el artículo 41 de la Constitución Nacional y los principios precautorio y de no regresión.

La decisión, que por ahora tiene alcance territorial en Santa Cruz, abre un nuevo capítulo en la discusión jurídica y política sobre el futuro de la protección de glaciares en Argentina. El pronunciamiento judicial anticipa además un escenario de tensión entre políticas de desarrollo y la preservación de recursos naturales considerados esenciales para el equilibrio ambiental.