Grasso: “No pueden plantear que el mercado se hará cargo de las empresas, el día que paran aviones”

📌 El intendente de Río Gallegos, @pablograssook visitó este lunes el estudio de “La Mañana de LU12“, donde analizó el impacto de la recesión en la población y los sectores productivos.

📌 Destacó, además, la necesidad de que el Estado implemente medidas activas para aliviar la carga económica sobre los ciudadanos, quienes no pueden enfrentar la situación por sí mismos en un contexto tan adverso.

📌Además, se refirió a la posibilidad de privatizar la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y aseguró: “Vos no me podés plantear que el mercado se va a hacer cargo de las empresas, el mismo día que paran aviones de todas las empresas”, y cuestionó: “¿Cómo va a crecer el turismo si no tenés conectividad, cómo va a crecer la economía regional si no tienen oportunidades?”.

