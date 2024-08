Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, en el Congreso Nacional, la Comisión de Acuerdos del Senado realizó la audiencia pública para avanzar en el acuerdo del nombramiento del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La jornada comenzó a las 10:30 en el Salón Azul del palacio legislativo y contó con la presencia del magistrado, además de los senadores que integran la Comisión de Acuerdos, entre ellos la santacruceña Alicia Kirchner (Unión por la Patria).

El juez federal Ariel Lijo fue postulado por el presidente de la Nación, Javier Milei, para ocupar el lugar que dejó vacante en el máximo tribunal la jueza Elena Highton de Nolasco, quien renunció en octubre de 2021. De hecho, uno de los cruces de la jornada fue con la senadora Carolina Losada (UCR), quien le reprochó que se postulara para ocupar el lugar que tenía una mujer en la Corte.

“No voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias: en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción“, manifestó el juez federal. También había dicho: “Fui investigado por UIF y AFIP. Nunca encontraron nada. Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”.

Sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), respondió que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte” en cuanto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. A lo que deslizó que el tema “merece un debate público“.

En relación a la causa YPF, la cual tiene a cargo, respondió que es “una causa en trámite” y con una “gravedad para la Argentina, demandada en el exterior“. Y añadió: “Es especialmente delicado que me expida sobre la causa, no por no tener una gran cantidad de información para darles. Hay algunos aspectos que no se han logrado probar todavía y dependen de la colaboración de otros países. Una de las razones por la que está tramitando en el exterior, uno de los argumentos que se utilizaron en la justicia de los Estados Unidos, es la existencia de una causa penal en la Argentina, contrariamente a lo que se sostiene muchas veces públicamente, cometiendo lo que, desde mi punto de vista, es un error jurídico“.

En cuanto al debate por la coparticipación, sostuvo que “son cuestiones de interacción entre el Ejecutivo, el Legislativo y las provincias”, que deben “trabajar para llegar a un consenso por unanimidad o mayoría“. No obstante, el principio a regir para cualquier cuestión “fiscal y distributiva es la solidaridad”.