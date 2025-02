Más de 50 expositores participan este jueves de la audiencia pública 106 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). El objetivo es escuchar las propuestas de dos transportadoras, diez distribuidoras y una subdistribuidora sobre las tarifas e inversiones a realizar hasta 2029.

Según consignó el portal BAE Negocios, el encuentro virtual comienza a las 9 y en él se somete a debate la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), una suerte de “principio del fin” del esquema de subsidios que se aplican de manera generalizada desde 2002, en ocasión de la renegociación de los contratos tras la caída de la paridad cambiaria fijada en la ley de Convertibilidad.

En caso de aprobarse la RQT, los subsidios quedarían focalizados en los usuarios de los sectores con menores ingresos -probablemente en una proporción menor a la actual- y se terminaría con las transferencias a la oferta (generadoras) para derivarlos directamente a la demanda.

12 horas de exposiciones

En el orden del día de la audiencia, están anotados 55 expositores titulares y 15 suplentes. Por lo tanto, se prevé una duración neta de cerca de 12 horas, por lo que no se descarta que se pase a cuarto intermedio.

La apertura del encuentro estará a cargo del interventor del ente, Carlos Casares, luego disertará un representante de la Secretaría de Energía -probablemente su titular, María Carmen Tettamanti– y cerca de las 9:30 comenzarán a exponer los representantes de las empresas transportadoras y distribuidoras, con un tope de 20 minutos por expositor.

Se concederá 10 minutos a cada expositor de asociaciones sectoriales, defensorías del pueblo provinciales y municipales, asociaciones de consumidores, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, para finalizar con expositores en representación individual, a los que se les fijarán un máximo de cinco minutos.

Más allá del tenor de las exposiciones, debe tenerse en cuenta que las audiencias públicas no son resolutivas ni vinculantes, por lo que la decisión sobre los cuadros tarifarios a seguir para el quinquenio 2025/2029 quedará en manos de la Secretaría de Energía.

Las propuestas

Si bien se darán a conocer 13 propuestas empresarias diferentes, se prevé que muchas de ellas muestren coincidencias, ya que en ciertos casos se trata de compañías del mismo grupo societarios e incluso algunas contarán con los mismos expositores.

Tal es el caso de Naturgy NOA y Natirgy BAN; Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur y, por último, Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana.

En el caso de las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), fuentes allegadas a las empresas anticiparon que se propondrá que las tarifas se ajusten con periodicidad mensual en base a los precios mayoristas, que en los últimos meses evolucionaron por debajo de la inflación minorista.

“Si sale la RQT, la expectativa es que se duplique la inversión de MetroGAS en lo que queda del año respecto al año pasado”, indicaron, para agregar que “en lo referido a inversiones, el consolidado para todo el quinquenio de todas las distribuidoras de gas es de alrededor de los USD 1.000 millones”.

Además de las cuestiones referidas a tarifas e inversión, en la compañía que opera en la Ciudad de Buenos Aires y once partidos del sur del conurbano se solicitará la adopción de “medidas para la extensión del plazo de la licencia que vence en 2027 por otros 20 años”.

También manifestarán su disposición a “trabajar con más detenimiento y profundidad en una propuesta de modificación del reglamento, respecto de la imposibilidad de las distribuidoras de interrumpir la prestación ante falta de pago de algunos conceptos”, en lo referido al conflicto entre el Gobierno nacional y los provinciales y municipales por lo que el primero considera una inclusión indebida de tasas y contribuciones ajenas al servicio.

Vaca Muerta

El esquema tarifario a implementar para los próximos cinco años no podrá definirse con exactitud al no conocerse la evolución de los precios hasta 2029. Sí habrá cambios sustanciales en lo referido al abastecimiento del fluido, con la interrupción de la importación del gas que históricamente provino de Bolivia y la puesta a funcionamiento pleno del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) y sus obras complementarias.

La provisión de gas desde Vaca Muerta a la mayor parte del país -así como su exportación- será posible por las obras de reversión del gasoducto Norte, que cambia la dirección del fluido, previéndose un costo mayor para las provincias del NOA debido a la mayor distancia del PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte).

23 años de medidas transitorias

Enargas recordó en su página web que “a partir de la crisis de 2002, el Estado suspendió las RQT y los ajustes periódicos establecidos e inició una renegociación de los contratos de Licencia (tanto con las transportistas como con las distribuidoras)”.

Hasta 2001, las tarifas estaban dolarizadas. Sin embargo, con la caída del régimen de Convertibilidad, se fueron tomando una serie de medidas provisorias para atenuar el impacto de los nuevos valores en la economía de los usuarios, con la aplicación generalizada de subsidios.

Cómo se compone la tarifa

Al igual que en el servicio de energía eléctrica, en el del gas hay tres componentes en la tarifa final: la generación (en el caso del gas, el PIST, Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), el transporte y la distribución, a los que se suma la carga tributaria, con impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales.