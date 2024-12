Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de las redes, Calu Rivero sorprendió a sus seguidores tras romper el silencio sobre el juicio que le hizo a Juan Darthés por daños y prejuicios, luego de que ella lo denunciara por acoso sexual. La denuncia de la actriz se dio cuando compartían elenco en la novela “Dulce amor”.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud”, expresó Rivero, junto a una selfie en blanco y negro y una imagen con Raquel Hermida Leyenda y Marcela Arvia, sus abogadas.

Luego, agregó: “Quiero cerrar un capítulo en mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de género, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto”. En ese sentido, afirmó: “Gracias a ellas y a la increíble red de contención que construyeron desde su fundación, pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthes inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar”.

Con este equipo, Calu se mostró trabajando codo a codo en todo momento, por lo que agregó: “El compromiso de ambas, no solo me devolvió la tranquilidad, sino que, también, reafirman la necesidad de profesionales como ellas: valientes, sororas y dispuestas a transformar el sistema”.

“Agradezco, profundamente, que hayan caminado conmigo este proceso tan lleno de exposición y desafíos. Gracias por no soltarme”, cerró, visiblemente emocionada.

Rápidamente, la publicación de Calu se hizo viral y, una de las personas que le brindó apoyo, fue Thelma Fardín. La actriz lo denunció a Darthés por abuso sexual, hecho por el cual el actor fue condenado y juzgado por la justicia brasileña a 6 años de prisión.

“Esta mujer me hizo tomar el coraje para hablar. Ver que nuestro abusador, después de lo que hizo, encima la denunciaba a ella, me desesperó”, arrancó explicando la actriz. “Ver que los medios explicaban la situación y la menospreciaban, me indignaba. Ahora, la Justicia brasilera lo condenó y la argentina falló a favor de esta valiente. Aunque el mundo sigue siendo injusto con muchas, es un día para sentir que esta lucha valió y vale la pena. Gracias para siempre, Calu Rivero, por inspirar a tantas. Te quiero”, cerró Fardin.

En ese sentido, Calu compartió su comentario, y, escribió: “Me hacés llorar. Abrazo eterno hermana”.

