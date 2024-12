El miércoles por la noche, se llevó a cabo una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe) y, previo a las votaciones, el conductor del reality, Santiago del Moro, “ingresó” a la casa para conversar con los jugadores, hecho que no salió tan bien, ya que Ulises y Brian protagonizaron un picante cruce.

Cuando Del Moro se puso a hablar con los participantes, Brian pidió la palabra. “La primera gala, para no irse, dijo que “de su lado iba a haber picanteadas todo el tiempo” y… nada. Quiero preguntarle qué es lo picante que hizo en la casa, que él se siente picante dentro de la casa”, expresó, dirigiéndose a Ulises.

En ese momento, Ulises, lanzó: “No me hace falta responder preguntas, porque no estoy en un juicio ni en un tribunal”.

“Creo que fue la persona que vino y, en el mismo día, hizo tres juegos hablando de culo, pito y teta y eso no me parece nada picante”, añadió Brian.

Lejos de terminar, agregó: “Después, con la salida de Delfina, le quería preguntar si él tenía un problema en el lagrimal, porque no se le cayó una lágrima. Le quería preguntar por qué finge llorar cuando no lo siente o, por ahí, lo siente, pero no le salen las lágrimas. Es algo que me gustaría que aclare”.

La tensión sigue aumentando en Gran Hermano, especialmente, después de la última jornada de nominaciones. En la tercera semana del juego, los participantes acudieron al confesionario para decidir quiénes se enfrentan a la gala de eliminación el próximo domingo. Mientras Ulises es el líder y tendrá que modificar la placa final el jueves, ya fulminó a Santiago y a Andrea que no tendrán chances de zafar de la gala del próximo domingo.

Brian, por su parte, rompió una regla de la casa y Gran Hermano tomó la decisión de sancionarlo severamente. Es que el vendedor ambulante abrió un box del kiosco sin autorización.

Tras el paso por el confesionario, los hermanitos completaron una placa de 8 jugadores. Sumados a los fulminados quedaron Luz, Sandra, Luciana, Chiara y Jennifer.

Así votaron los hermanitos

A continuación, un resumen de cómo los participantes decidieron sus votos en el confesionario:

Sandra : Apuntó contra Luz y Carlos. Criticó a Luz diciendo que “disfruta de la casa como si estuviera de vacaciones”.

: Apuntó contra Luz y Carlos. Criticó a Luz diciendo que “disfruta de la casa como si estuviera de vacaciones”. Petrona : Votó siguiendo a Sandra, dándole sus votos a Luz y a la misma Sandra.

: Votó siguiendo a Sandra, dándole sus votos a Luz y a la misma Sandra. Ulises : Como líder de la semana, decidió dar 4 votos a Luz y 2 a Luciana.

: Como líder de la semana, decidió dar 4 votos a Luz y 2 a Luciana. Jennifer : También votó a Luz y Sandra, señalando que no comprende el juego de Luz.

: También votó a Luz y Sandra, señalando que no comprende el juego de Luz. Brian : Nominado automáticamente, eligió a Sandra y Jennifer para su voto estratégico.

: Nominado automáticamente, eligió a Sandra y Jennifer para su voto estratégico. Chiara : Dio sus votos a Carlos y Luciana, justificando que no aportan mucho al juego.

: Dio sus votos a Carlos y Luciana, justificando que no aportan mucho al juego. Giuliano : Repartió votos entre Luciana y Sandra, mencionando problemas de afinidad.

: Repartió votos entre Luciana y Sandra, mencionando problemas de afinidad. Keila : Señaló a Sandra como “falsa y mala” y dio su segundo voto a Luz.

: Señaló a Sandra como “falsa y mala” y dio su segundo voto a Luz. Sebastián : Eligió a Chiara y Jennifer, buscando complicar al líder Ulises.

: Eligió a Chiara y Jennifer, buscando complicar al líder Ulises. Martina : Votó a Sandra y Chiara, previendo la posible salvación de Ulises.

: Votó a Sandra y Chiara, previendo la posible salvación de Ulises. Ezequiel : Dio sus votos a Luciana y Luz, mencionando actitudes que no le gustaron.

: Dio sus votos a Luciana y Luz, mencionando actitudes que no le gustaron. Carlos : Optó por Luz y Luciana, destacando conflictos previos con ambas.

: Optó por Luz y Luciana, destacando conflictos previos con ambas. Sofía : Eligió a Chiara y Carlos, basándose en cruces recientes.

: Eligió a Chiara y Carlos, basándose en cruces recientes. Luca : Dio sus votos a Chiara y Jennifer como estrategia para incomodar a Ulises.

: Dio sus votos a Chiara y Jennifer como estrategia para incomodar a Ulises. Luciana : Quiso complicar a Ulises al votar a Chiara y Jennifer. “Quiero ver qué hace el nuevo líder”, justificó la santacruceña.

: Quiso complicar a Ulises al votar a Chiara y Jennifer. “Quiero ver qué hace el nuevo líder”, justificó la santacruceña. Luz : Votó a Jennifer y Sandra. “Es una señora muy bruta y hace caras cuando alguien se va”, explicó sobre Sandra.

: Votó a Jennifer y Sandra. “Es una señora muy bruta y hace caras cuando alguien se va”, explicó sobre Sandra. Santiago : Ya nominado, votó a Jennifer y Chiara. “Esperaba otra placa, esperaba la autofulminación de Ulises y quiero subir a dos personas que no estén muy limpias afuera”, señaló el uruguayo.

: Ya nominado, votó a Jennifer y Chiara. “Esperaba otra placa, esperaba la autofulminación de Ulises y quiero subir a dos personas que no estén muy limpias afuera”, señaló el uruguayo. Claudio : Eligió a Luciana y Lourdes, explicando que “por actitudes que no me cerraron con personas que se portaron bien con ella” y que “a futuro va a ir contra mí”.

: Eligió a Luciana y Lourdes, explicando que “por actitudes que no me cerraron con personas que se portaron bien con ella” y que “a futuro va a ir contra mí”. Andrea : Nominó a Sandra, argumentando que “tiene malos modos y no tiene las mejores maneras de expresarse”, y a Chiara porque “se dio cuenta que dejar de lado a Santiago estuvo mal”. Sin embargo, su voto quedó anulado por la decisión de Renato, quien le quitó su derecho a votar antes de ser eliminado.

: Nominó a Sandra, argumentando que “tiene malos modos y no tiene las mejores maneras de expresarse”, y a Chiara porque “se dio cuenta que dejar de lado a Santiago estuvo mal”. Sin embargo, su voto quedó anulado por la decisión de Renato, quien le quitó su derecho a votar antes de ser eliminado. Juan Pablo : Se anticipó diciendo que estaba incómodo porque se lleva bien con todos, pero eligió dar sus votos “por actitudes que me chocan bastante” a Luz y Sandra.

: Se anticipó diciendo que estaba incómodo porque se lleva bien con todos, pero eligió dar sus votos “por actitudes que me chocan bastante” a Luz y Sandra. Candela : Votó a Chiara y Jennifer, explicando que lo hizo por estrategia. “Quiero que a Ulises se le complique salvar”, comentó.

: Votó a Chiara y Jennifer, explicando que lo hizo por estrategia. “Quiero que a Ulises se le complique salvar”, comentó. Lourdes: Fue la última en votar, eligiendo a Chiara y Candela.

¿Quiénes están en peligro?

Aunque la placa final será modificada por Ulises, los votos de los “hermanitos” dejaron a varios jugadores en una posición comprometida. Luz, Sandra y Luciana parecen ser las más señaladas, acumulando la mayor cantidad de votos. Por otro lado, las estrategias cruzadas buscan complicar las decisiones del líder, sumando incertidumbre al desenlace.

¿Qué sucederá el domingo?

Con la gala de eliminación acercándose, las tensiones en la casa aumentan. El jueves será clave, ya que Ulises deberá decidir a quién salvar y, esto, podría cambiar por completo el rumbo del juego. Mientras tanto, el público sigue pendiente de cada movimiento, ansioso por conocer quién será el próximo eliminado de Gran Hermano.

