A través de las redes, Wanda Nara compartió una serie de chats privados con Mauro Icardi, mostrando los intensos intercambios entre ambos desde que decidió formalizar el proceso de divorcio y cuestionó el vínculo que tiene la empresaria con L-Gante.

Sin filtro y con capturas explícitas, Wanda sacó a la luz los mensajes donde Icardi se muestra desesperado por recomponer la relación. En uno de los textos, el delantero, le escribe: “Ya tocamos fondo con todo. Hoy podemos empezar desde otro lado, con cosas mejores y con toda la paz del mundo”. Sin embargo, el tono conciliador no dura mucho y, a medida que avanza la conversación, las palabras se tornan cada vez más duras.

En uno de los tramos más polémicos, Mauro, lanza: “¿Querés que espere hasta que te cag… tu novio y ahí vengas a decirme y dar lástima?”, dejando en evidencia su frustración ante la situación. Por su parte, Wanda le exige que cumpla con sus responsabilidades económicas: “Necesito que me devuelvas la plata que gasté y gasto en los nenes hace seis meses”, expresó.

Los chats también muestran al integrante del Galatasaray dispuesto a todo por una segunda oportunidad: “Quiero que me acompañes en mi lesión. Necesito todo el amor del mundo” y “Danos esa oportunidad, tenemos todo el tiempo del mundo para empezar bien todo”. Pero la firme postura de Nara deja entrever que la relación está rota y sin posibilidad de reconciliación. “Dejate de chiquilinadas. ¿Querés que arreglemos nuestra vida de una vez?”. En otra imagen, le recuerda los esfuerzos realizados: “Yo le pongo mucho, hace rato y remo solo”, indicó.

En uno de los chats, el deportista no duda en lanzar reproches hacia la actual vida sentimental de Wanda, dejando en claro su rechazo hacia L-Gante. “El que está con vos es un drogadicto, mujeriego y putañero… No te das cuenta de que te usan para todo”, escribe, visiblemente afectado. ¿Pensás que quiere un futuro a tu lado? Te vas a arrepentir el día de mañana”.

“Sos un pingüino del desierto de Sahara. Nada más deplorable que verte así… Me rompe el alma, la cara de amargada que tenés”, le recrimina a la madre de sus hijas. Por su parte, la empresaria se planta firme, y, responde: “Yo me separé hace rato, porque se terminó el respeto”. Además, deja en claro que, de no mejorar la situación, tampoco dudaría en alejarse definitivamente: “Si esta relación se termina también, me voy a separar”.

En otro tramo, vuelve a cargar contra las decisiones de Wanda, insistiendo en que está rodeada de personas equivocadas: “Alejate de toda esa gente de mier…”, lanzó.

Pero eso no es todo, ya que su futuro exmarido también se encarga de exponer la situación de su reloj, que, presuntamente, había sido robado y que luego se conoció que se lo habría dado a la China Suárez. “Le diste el reloj que yo te regalé para lastimarme”, lo acusa la modelo, a lo que él no duda en contestar: “¿Vos me lo regalaste? Me lo compré en Roma”. Ella, lejos de dar el brazo a torcer, contesta: “Sabés bien que yo te lo di por los 10 años. Si te hace feliz humillarme, es tu problema”.

Como contraataque, él destacó: “Es increíble perder tu estilo, perder tu familia, perder el orgullo, todo por esta guerra innecesaria contra mí, comparte con la China, que es una moncha de mier… Y, encima, lo que más bronca me da es que ella queda bien y vos como la pel…, ¡es inexplicable todo!”.

Finalmente, Icardi intenta recuperar lo que alguna vez tuvieron: “Hoy en mi peor momento tendría que tener tu amor, tu cariño, tu apoyo, el amor de mis hijos y estar los siete más juntos que nunca”, destacó, pero Wanda, firme en su postura, corta cualquier posibilidad de reconciliación.

