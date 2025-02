Cristina Kirchner apuntó contra Milei por la promoción de la criptomoneda: “Operaste como el gancho de una estafa digital” La ex mandataria se sumó a las críticas contra el jefe de Estado y lo tildó de "crypto estafador". Además, dijo que es “incompetente” para ocupar el sillón de Rivadavia

Cristina Kirchner se sumó este sábado a las críticas contra Javier Milei por promocionar una falsa criptomoneda en sus redes sociales. “Te fuiste al pasto mal”, le dijo la ex mandataria a través de un extenso mensaje en su cuenta de X.

En la publicación, la presidenta del PJ Nacional cuestionó al jefe de Estado por compartir un proyecto denominado “Viva la Libertad Project”, destinado a la inversión de criptomonedas para “fondear a pequeñas empresas”. Un token que aumentó su valor en pocos minutos y luego se desplomó generando perdidas de más de 80 millones de dólares entre sus inversores.

“Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, nunca en la historia se vio algo semejante. De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL. Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial”, lo acusó Cristina Kirchner.

Y agregó: “Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo operaste como el gancho de una estafa digital! ¡Y, para colmo, después decís que no estabas interiorizado! ¿No era que sos “el mejor presidente de la historia”? ¿No era que sos “el genio de la economía”? De autoproclamado “líder global” a crypto estafador”.

En esta línea, la ex presidenta y líder opositora utilizó los agravios que Javier Milei ha utilizado en varias oportunidades contra ella, la gestión anterior y el sector peronista en general y se los dirigió a él. Entre las críticas, lo trató de ser “incompetente” para ocupar el sillón de Rivadavia.

“¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. Esa es tu libertad de mercado… la del casino. Se te cayó la careta”, continuó CFK.

El mensaje concluyó: “Y pensar que desde el sillón de Rivadavia tratás de “inútiles”, “incompetentes” y “mandriles” a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, el que es verdaderamente incompetente para ocupar ese sillón sos vos”.

El escándalo

El incidente ocurrió en la noche del viernes, cuando Milei publicó un tuit con el hashtag $LIBRA, refiriéndose a un token digital basado en la tecnología blockchain. En su publicación, el presidente de la Nación afirmaba que el proyecto privado impulsaría el crecimiento de la economía argentina y fomentaría la inversión extranjera en el país. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, escribió Milei.

La publicación fue rápidamente retuiteada por varios miembros de su entorno político, como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y el diputado José Luis Espert, además de varias cuentas cercanas al movimiento libertario.

Sin embargo, la comunidad económica reaccionó rápidamente, alertando sobre los riesgos asociados a este tipo de token, conocido como “moneda meme”, debido a que no tiene un sustento real en la economía y se basa en fenómenos virales de internet. Economistas criticaron la falta de respaldo y la alta volatilidad de la criptomoneda propuesta.

A pesar de las advertencias, la gestión libertaria insistió en que la moneda había sido “creada en honor a los ideales de la libertad” y que representaba una “iniciativa privada”, desmarcándose de cualquier vínculo oficial. Mientras tanto, en el mundo cripto, el token recibió duras críticas.

Al cabo de unas horas, Milei borró su tuit y se retractó. “Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, explicó el presidente, añadiendo un mensaje a sus críticos: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

No obstante, el daño ya estaba hecho. El valor de la moneda colapsó, y las críticas se intensificaron, mientras que la justicia comienza a ser demandada para investigar la implicación del presidente en este polémico episodio.

