Las declaraciones del diputado nacional Sergio Acevedo (SER-Por Santa Cruz), tuvieron una gran repercusión en la cuenca carbonífera. El legislador del sector político del gobernador Claudio Vidal respaldó el artículo de las privatizaciones, entre las que se encontraba la empresa YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio). En declaraciones al medio “En Tiempo Real” de la cuenca carbonífera, Acevedo expresó: “No es lo ideal, pero era el único camino posible“. “El 10 de diciembre con la asunción del presidente (Javier) Milei, la decisión que toma es básicamente cerrar la mina” por lo que, desde entonces, “se comienza desde el gobierno de la provincia a buscar alternativas a lo que parecía inevitable“.

También indicó que con los meses “aparece el proceso del esquema de privatización, y llegamos a la Ley Bases donde precisamente YCRT estaba dentro de los organismos que se iban a privatizar“, sostuvo. Y afirmó que “yo la Ley Bases no la voto porque entiendo que no traía aparejada una solución para la cuenca carbonífera, doy mis razones” y añadió: “Aparece esta alternativa de una privatización parcial, el famoso Artículo 9 donde dice que el estado va a conservar la mayoría, va a haber un esquema de propiedad participada, y una privatización que no sabemos qué alcance tiene“.

En esa misma línea, Sergio Acevedo sostuvo que “me parece que lo positivo, si es que hay algo positivo en esto, es que el estado mantenga la mayoría y que los trabajadores tuvieran una propiedad participada, porque también recuerdo que cuando se hablaba de darle una figura societaria a YCRT, se hablaba de la participación de los trabajadores en la conducción de la empresa“. Seguidamente, afirmó: “El domingo a la noche hablo con Oscar Sánchez (Asociación de Personal Superior), me dice que no es lo ideal, pero es una propuesta posible, que habían estado el viernes anterior con las demás asociaciones sindicales, que también estaban los intendentes y que también estaban, en principio, de acuerdo con que no era lo ideal, pero era lo posible“.

Entre otras manifestaciones, Acevedo indicó que antes de la sesión se reunió con el intendente Darío Menna y con los diputados José Luis Garrido (SER) y Gustavo González (UxP), y estos le indicaron que era esa la forma de votar. Y aclaró: “Es bueno ponerlo sobre la mesa que no voté la Ley Bases, no voté la reforma laboral, no votó la reforma del empleo público, lo único que voté fue la reforma de la ley de procedimiento administrativo” por lo que “tengo autoridad para decir que no estoy de acuerdo con las privatizaciones, pero lo más importante era encontrar una salida a lo que ansiosa y desde siempre, la comunidad de la cuenca carbonífera quiere encontrar”.

Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza de Río Turbio. (Foto: Patagonia Nexo).

Pero unas horas más tarde quien salió a refutar esto fue el secretario general del gremio de Luz y Fuerza, Luis Avendaño. “No estamos a favor de la privatización de YCRT, no hablamos con el diputado Acevedo“, indicó. “Eso de que le pedimos al diputado Acevedo de que voten la ley para preservar la paz social no es cierto. Estamos abocados a buscar lo menos malo para todos nosotros, y eso significa mantener nuestra empresa viva, los puestos de trabajo. Pretendemos una sola unidad económica, darle valor agregado al carbón, quemarlo en la usina, vender energía y generar recursos para que sea más rentable y no esté expuesta a las elecciones”, expuso.

“Seguiremos trabajando en ese sentido con el resto de los sindicatos, viendo qué tipo de empresa mixta quieren conformar. Hoy estamos condicionados, tiene que prevalecer la subsistencia de nuestro Yacimiento”, expresó más adelante y señaló: “Lo que estamos pidiendo como sindicatos son respuestas, que la intervención muestre los proyectos que tiene a futuro para el Yacimiento. Hoy en día solo sabemos que no se va a invertir nada en la Central 240mw porque no hay plata, que se iban a abocar es a la extracción y venta de carbón, pero no podemos abandonar la usina y decir que no se va a invertir, porque eso genera dudas en todos nosotros, queremos saber qué pretenden hacer con ella”.

“Este fin de semana, mediante el corte de energía que hubo a través del interconectado, pudimos suplir parte de la energía de la Cuenca Carbonífera con la Central de 21mw. Tenemos un potencial energético muy importante, tenemos dos módulos de 120 mw, la usina de 21mw que puede generar hasta 4mw, y eso es gracias a los compañeros que trabajan allí”, destacó.