El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que “toda sanción que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas” será analizada y que no harán nada que vaya “en contra de mantener el déficit fiscal”.

“Jamás estuvo en riesgo la educación pública”, afirmó el funcionario.

Y adelantó: “Toda sanción que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas, será analizado su veto“.

Esta semana, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales. Con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención, el recinto aprobó el segundo dictamen de minoría, propuesto por el bloque del radicalismo, el cual iba ser presentado de forma individual, pero que finalmente logró su aprobación este jueves. En su votación en particular, se aprobaron la mayoría de los artículos del proyecto.

La postura del Gobierno es similar a la adoptada por el propio presidente Javier Milei cuando el Congreso dio media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por la oposición. “Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, había señalado el jefe de Estado anticipando que iba a vetar el proyecto si se convertía en Ley.

Según la Constitución Nacional, el Presidente puede vetar una ley de forma total o parcial. En el caso del veto parcial, se puede promulgar parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Sin embargo, si el veto es total, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción.

Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.