Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reconocido nadador santacruceño Matías Díaz será una de las figuras principales en la sexta edición del Desafío ARA San Juan, una travesía a nado de hasta 100 kilómetros que se llevará a cabo este domingo 23 de marzo en el río Santa Cruz, en homenaje a los 44 tripulantes del submarino desaparecido en 2017.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Díaz visitó los estudios de la emisora para hablar de este evento tan especial, acompañado por María Jesús “Susa” Núñez, una de las organizadoras. La charla fue conducida por el locutor Carlos Saldivia, quien destacó el valor simbólico de la presencia de Matías en el desafío.

“Siempre habíamos hablado por teléfono, pero esta vez pudimos tenerte en el estudio”, le comentó Carlos al atleta, que llegó recientemente a Río Gallegos para sumarse a la travesía. “Muchísimas gracias, un placer estar en la radio y en mi ciudad”, respondió Matías, quien pasó su infancia entrenando en la pileta del club Hispano Americano.

La iniciativa no es una competencia, sino una travesía simbólica de 10, 20, 50 y hasta 100 kilómetros por las aguas frías y glaciares del río Santa Cruz, con la llegada en la Isla Pavón. Reunirá a más de cien nadadores de todo el país y Chile. “Para nosotros es un orgullo que Matías, un deportista con tanta proyección internacional, nos acompañe en este evento tan importante para todos los santacruceños”, destacó Núñez.

Díaz viene de consagrarse campeón en una prueba de 30 km en México en 2023 y aún ostenta el récord del cruce a nado del Río de la Plata con 8 horas y 51 minutos. Actualmente, se entrena con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, alternando sus rutinas entre Argentina, México y competencias en Europa y América.

“El río Santa Cruz tiene un caudal muy fuerte y aguas frías, pero me siento cómodo en esas condiciones. No es un desafío fácil, pero para mí tiene un valor especial, porque es un tributo a los 44 del ARA San Juan y una forma de representar a mi provincia en algo tan emotivo”, expresó el nadador.

Consultado sobre su rutina, Matías contó que incluso el día de la nota entrenó dos veces, a las 4:30 de la mañana y luego al mediodía en la pileta del Hispano. “No paro. Me adapto a donde estoy, pero sigo con la preparación. Este tipo de desafíos también requieren mucha cabeza, no solo físico”, afirmó.

El Desafío ARA San Juan no solo será una muestra de resistencia humana en uno de los paisajes más majestuosos de la Patagonia, sino también un acto profundo de memoria colectiva. La travesía rinde homenaje a los submarinistas fallecidos en el mar argentino, combinando deporte, emoción y orgullo nacional.