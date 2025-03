Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¿Qué mostró la apertura de sesiones en el Congreso con un esperado discurso del presidente Javier Milei?

Muchas cosas, a la vez que pocas.

Mostró muchos hechos que muestran lo complejo de la situación política y económica y de una administración con varios frentes abiertos. Mostró poco en lo que tiene que ver con novedades y anuncios de gestión.

Ante un recinto semivacío, Milei dio un mensaje a los propios, con periodistas y fotógrafos lejos. En una hora de discurso repitió sus ejes de administración libertaria, y una promesa de enviar al Congreso el nuevo acuerdo con el FMI, a lo que está obligado por ley.

Veamos.

Definiciones de Milei sobre el país: El presidente aseguró que “estamos haciendo el mejor gobierno de la historia”, que “somos líderes en el mundo”; que “Argentina pasó de ser el peor alumno de la clase a ser el abanderado”, y que “nuestro programa es el más exitoso hasta la fecha”.

Aislado: La llegada al Congreso mostró una zona totalmente vallada, con muy pocos seguidores y algunos cacerolazos que se metieron en la transmisión oficial y que no pudieron tapar ni la fanfarria de Granaderos.

Muchas ausencias. De gobernadores -18 pegaron en faltazo-, y de legisladores de la oposición. Unión por la Patria y la izquierda no bajaron al recinto y hubo ausencias hasta en los bloques del PRO y la UCR. El presidente le habló a los propios y fueron los propios quienes lo aplaudieron.

Fotos: Hernán Nersesián/ Grupo Crónica

Congreso adverso: Las ausencias, aún las de algunos amigos, llevó a Milei a plantear que algunas leyes recién podrán salir en diciembre de este año, después de las elecciones que determinarán la nueva conformación de las cámaras.

Silencios: Del escándalo de las criptomonedas no habló. Lo mencionó de manera irónica al hablar de “estafas piramidales” de gestiones anteriores. Tampoco del desempleo, de los jubilados ni de educación.

Bajo rating: Pobre audiencia de la apertura de sesiones ordinarias 2025. El año pasado, combinando televisión abierta y por cable, Milei había llegado a los 50 puntos. Este año tuvo pico de 17.

Apuntados: Milei lanzó pocos nombres propios en su reparto de críticas. El principal fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien volvió a pedir “que se corra” por el aumento de los casos de inseguridad en la provincia. Atacó directamente al diputado radical Facundo Manes (ver más adelante), y criticó al Grupo Clarín. Obvio, también a diputados y senadores opositores en general.

Capítulo Villarruel: Hacía meses que no se encontraban el presidente y su vice. Fue llamativo que la transmisión por cadena nacional no mostrara el saludo inicial. Sobre el cierre, Victoria Villarruel se apresuró al dar por terminada la asamblea y Milei le lanzó una frase terminante: “No te apures”. Como ya se sabía, no fue invitada a la cena en Casa Rosada.

El escándalo Manes: El diputado radical de Democracia Para Siempre, Facundo Manes, fue el destinatario de la furia de Milei durante el discurso, cuando el legislador le mostraba un ejemplar de la Constitución. La frutilla del postre fue cuando el integrante del “triángulo de hierro”, Santiago Caputo, fue a increparlo en uno de los pasillos. “Me amenazó y alguien que lo acompañaba me pegó dos trompadas”, acusó Manes. Desde el oficialismo lo desmintieron. Pero el escándalo tuvo en los medios tanta o más repercusión que el discurso en sí. Continuará.

Promesas de proyectos: Milei anunció que en el Gobierno siguen trabajando en proyectos que se enviarán este año al Congreso. Serán sobre reforma laboral, quita de impuestos y especialmente sobre seguridad, con aumento de penas y baja en la edad de imputabilidad. Y el cepo, espera, se podrá eliminar este año según el acuerdo con el Fondo.

Otras: Milei ratificó la apertura de las importaciones y “no importa que cierren empresas”. También apuntó a un acuerdo comercial con Estados Unidos que podría traer la salida de la Argentina del Mercosur “que para lo único que sirvió fue para beneficiar a los industriales brasileños”, según el presidente.

Muchas señales y pocos anuncios concretos. Autoelogios y los enemigos de siempre. Santiago Caputo otra vez en el ojo de la tormenta. El país, según Milei.