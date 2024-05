“El déficit de exploración temprana y avanzada en los metales preciosos es una realidad que nos incumbe, porque sin recursos medidos y reservas probadas, nuestra producción de oro y de plata entrará en una etapa crítica en alrededor de 3 años”, expresó el abogado Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación en el marco de la celebración por el Día de la Industria Minera organizado por la la CAEM, en Córdoba ante empresarios del sector.

En el encuentro, que se realizó en Córdoba, estuvieron además del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; los gobernadores de Córdoba y San Juan, Martín Llaryora y Marcelo Orrego; autoridades de las principales empresas mineras de Argentina, organizadas en la Cámara Argentina Empresaria Minera; representantes de los mayores proveedores de la industria y referentes de las principales organizaciones relacionadas con el sector.

El secretario de Minería de la Nación dijo que los productores de cobre advierten que “en los próximos años faltarán minas para satisfacer la demanda de este metal esencial para la conducción eléctrica, por lo que es probable que dicha demanda supere la extracción de minerales ya existente o planificada para el corto plazo”.

“Lo descripto hasta acá presenta un desafío concreto para la realidad del cobre, el oro y la plata; debemos enfrentar los obstáculos e ir construyendo inteligentemente las soluciones que permitirán que esos proyectos entren en producción más temprano que tarde”, añadió.

Lucero señaló que Argentina está frente a una “oportunidad histórica”, porque hay un “clima de época” más favorable al sector y la transición energética le abre una “ventana de oportunidad”.

“Hoy la minería goza del favor de la opinión pública como nunca antes”, por lo que el escenario es favorable para la actividad minera que es considerada por el presidente “un eje fundamental para la actividad económica”.

En ese sentido, Lucero apuntó contra la legislación restrictiva de la minería, aunque aseguró que en la actual gestión serán “respetuosos de las competencias provinciales, dueñas de los recursos” como lo establece la Constitución: “Debemos tomar esta oportunidad para cambiar el paradigma de las discusiones públicas sobre la minería y muy en particular sobre la existencia todavía de legislación que adopta la simplista y costosa solución de la prohibición. Se debe lograr que las discusiones públicas alrededor de la minería y de los proyectos mineros se asienten sobre hechos científicamente comprobados y no sobre eslóganes y frases hechas que mínimamente analizados no se sostienen”.

Transición energética: electromovilidad

Por otra parte, Lucero destacó el papel que podría jugar la Argentina en la transición hacia energías limpias y el reemplazo de la movilidad basada en combustibles fósiles por la electromovilidad, como parte de la tendencia a la reducción de las emisiones de carbono a nivel global “abren ventana de oportunidad para aquellos países en los que abundan los minerales críticos para dicha transición, litio, cobre, níquel, grafito, cobalto, manganeso o tierras raras”, explicó.

“En nuestro país, la explotación del litio en el Salar del Hombre Muerto es una realidad desde 1997 por la operación Fenix, ampliada con la producción de los proyectos que explotan los salares de Olaroz y Cauchari y con el próximo comienzo de la operación en el Salar Centenario / Ratones. Además, existen 47 proyectos en etapas que van desde la prospección hasta la construcción, de los cuales 10 entrarán en producción en los próximos 3 años”, informó.

