Poco después del mediodía de este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, dio por caída la reunión donde la oposición intentó que se repudiara y se evaluara la expulsión por la presencia de un grupo de legisladores del bloque de La Libertad Avanza (entre ellos estaba el asesor santacruceño Marcos Williams), que visitaron a represores en el penal de Ezeiza.

Con acompañamiento de bloques dialoguistas como la UCR -que tuvo tres ausentes por enfermedad y licencias-, Innovación Federal, Coalición Cívica y aliados, dentro de los que está el Pro, a La Libertad Avanza no le alcanzó para llegar al número de 129. Según informó el sitio El Parlamentario, hubo bancas vacías en algunos sectores, pero la clave fue la ausencia del bloque de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, y tiene 16 miembros.

Es que tanto Unión por la Patria como la izquierda no habían bajado al recinto y empezaron a cuestionar que se dilatara el final de la sesión. Pero desde el bloque de Pichetto habían propuesto, ante el pedido de la oposición más dura de conformar una comisión para investigar a los diputados oficialistas, que el asunto se resolviera en la Comisión de Peticiones y Reglamento. No hubo respuesta de la Libertad Avanza. Ante esto, el espacio de Pichetto habría decidido no dar el quórum.

¿Quién es Williams?

Pero antes de que inicie la sesión de la Cámara Baja, en la que se debatiría la creación de una comisión especial para evaluar la expulsión de los legisladores nacionales que acudieron al penal de Ezeiza, circuló la foto que retrató el momento del encuentro.

En la imagen, aparecen los diputados de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta junto a sus compañeros de bloque Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra.

Con fondo de capilla, en la imagen se los ve, por ejemplo, a Alfredo Astiz, apodado el “Ángel de la muerte“, condenado por secuestros y torturas en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); y a Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda.

La “foto de familia” es más amplia y la mayoría de los que allí aparecen fueron identificados con información aportada por la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S). Sin embargo, entre ellos, aparece una figura que no lograron reconocer y hasta figuraba con un nombre equívoco. Se trata del santacruceño Marcos Williams, un hombre siempre ligado al campo y que, actualmente, es parte del cuerpo de asesores del legislador libertario Beltrán Benedit.

Williams es conocido en Santa Cruz por su trabajo en el plano agropecuario. En 2016 fue designado vocal en representación del sector agropecuario en el Directorio del Consejo Agrario Provincial, también delegado del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Santa Cruz e integrante de Confederaciones Rurales Argentina.

Los demás en la foto

Además de Astíz y Donda, en la imagen aparecen Antonio Pernías (alias “Trueno” o “Rata”), quien fue condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA, mientras que también se puede ver a Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).

En la segunda fila de la foto están Mario “El Cura“ Marcote, miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario; Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti; Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti; Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo y Julio César Argüello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”.

Además, en la foto se puede ver a Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor; Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA; y Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).

Reunión en la UNPA

Cabe destacar que la presencia de Marcos Williams no pasó desapercibida en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, claustro que lo tiene como uno de sus profesores en la carrera de Administración y dictando la cátedra de “Administración Estratégica” y “Administración 1“.

Según pudo saber La Opinión Austral, este viernes habrá una reunión del Consejo Superior Extraordinario donde se trataría el tema. Para que esto ocurra, alguno de los presentes debe tomar la palabra y expresarse porque el temario ya está cerrado con anterioridad a los hechos.

Pero el lunes hay reunión del Consejo de Unidad de la UARG (Unidad Académica Río Gallegos), donde, tanto docentes como alumnos harían presentaciones sobre este tema.

Fuentes de esa institución indicaron que, en caso de tratarse de la persona apuntada, podría tener consecuencias importantes. Cabe destacar que hasta el momento no hubo expresiones públicas sobre este tema de parte de esa Casa de Altos Estudios. Por esa razón es que, docentes y alumnos pedirían un pronunciamiento sobre lo ocurrido.