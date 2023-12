Los momentos de tensión no paran de aumentar en Gran Hermano. A través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter“, se viralizó una filmación donde se la puede ver a Juliana “Furia” Scaglioni culpando a sus compañeros de haber robado una alimento que compró en el supermercado. A raíz de esto, Martín Ku intentó frenar el escándalo.

La grave acusación de “Furia” a sus demás compañeros en Gran Hermano

Scaglione fue al freezer a buscar un pote de helado que había dejado, pero cuando llegó no se encontraba más ahí. Por este motivo, se desquitó con sus “hermanitos”, ya que aseguró que “lo escondieron”.

“Uno estaba cerrado, sin nada. Cuando abro la heladera, se cae y lo tiro a la basura. Quedaba otro, que estaba cerrado, y se encontraba al lado de un pollo. Mirá como me acuerdo”, le dijo “Furia” a Lucia y Zoe Bogach.

Ante esto, aseguró: “Voy a buscarlo y, de repente, no está. Se lo llevaron”.

“¿Sabes lo que pasa? Yo no lo abrí pensando en los demás”, explicó la jugadora. En ese mismo instante, Martín escuchó los gritos y salió al patio a intento frenar el tenso momento. “Lo que sea que pasó con el helado, me chu*** un huevo. No hables así”, le dijo su compañero.

Ante estos dichos, Scaglioni estalló: “No te hablé mal y no hice nada. Mirá, nada más dije lo del helado”, y, Ku, expresó: “¿Podés tranquilizarte? Hacé lo que quieras, pero no me hables así”.

Hasta el momento, el conflicto por el supuesto helado desaparecido no se habría resuelto.

Tercera gala de nominación en Gran Hermano 2023/2024: todos los detalles

Los “hermanitos” ya dieron sus votos y, horas previas a que cada uno ingrese al confesionario, Scaglione y Williams López fueron sancionados, ya que ella le dio una mini cachetada a “El Paisa”. A raíz de esto, GH los envió a placa por el accionar de “Furia” y por la reacción desmedida que tuvo él. Además, les sacó el derecho a nominar y, tampoco, pudieron ser salvados por el líder de la semana, quien, nuevamente, el rol lo cumplió Martín Ku.

¿Cómo había quedado la tercera placa en Gran Hermano sin la salvación del líder?

Con la votación de los competidores, los nominados habían sido 6.

Por lo tanto, terminaron quedando: Juliana, Williams, Florencia, Carla, Sabrina y Lisandro.

Aunque, como siempre, se realizó la salvación del líder. Esto quiere decir, que Martín tenía la posibilidad de salvar a alguno de ellos y poner a otro competidor en su lugar, pero, otra vez, volvió a contar a quién iba a ayudar. En consecuencia, tuvo que subir a alguien más a la placa y terminaron quedando 7 y no 6.

¿Cómo terminó quedando la placa final en Gran Hermano?

Ku tomó la decisión de nominar a Catalina.

En conclusión, quienes se pueden llegar a ir el lunes son: Juliana, Williams, Florencia, Carla, Lisandro, Catalina o Sabrina.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, escaneando el código que se encuentra arriba y otra forma es ingresando a la página del programa: https://ghargentina.com.ar/

