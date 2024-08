Fabiola Yañez agradeció “las muestras de solidaridad” tras denunciar a Alberto Fernández

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La exprimera dama, Fabiola Yañez, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para destacar el apoyo que recibió tras denunciar el pasado martes al expresidente Alberto Fernández por violencia física y terrorismo psicológico.

“A todos, gracias por las muestras de solidaridad”, dijo. Asimismo, dejó un pedido por la fiesta de Olivos en pandemia, el escándalo que la tuvo como protagonista: “Perdón a los que todavía no han logrado perdonarme, sepan que los entiendo”.

En el posteo difundido en su cuenta de Instagram, la exprimera dama aprovechó igualmente para agradecer a la custodia que la acompañó en Madrid, España, durante este tiempo.

“Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy. Son grandes personas, han sido muy importantes para mi hijo y para mí”, sostuvo.

Seguidamente, agradeció a la Dra. Mariana Gallego, su nueva abogada, “por su generosidad, paciencia y humanidad”. Para cerrar, le envió un saludo a sus seguidores: “Un abrazo, Fabiola”.

En una entrevista que brindó Infobae, Fabiola relató el calvario que habría vivido durante su relación con el exjefe de Estado. Además, se refirió a la filmación de Fernández con la conductora Tamara Pettinato en el despacho presidencial, así como a las imágenes impactantes de ella con moretones en el rostro y el brazo.

“Estoy pasando un momento como nunca antes imaginé. Por algo que no salió de mí, sino que surgió a raíz de una causa. Yo nunca hubiese hecho algo así porque jamás quise exponer a mi hijo o que él tuviera que ver algo de esto algún día. Y ahora lo va a tener que ver”, dijo al mencionado portal.

La preocupante relación entre Yañez y Fernández se reveló a través de mensajes, fotos y un video compartidos con María Cantero, quien fue secretaria del exmandatario y está siendo investigada en el caso Nación Seguros.

Fotos con golpes en el rostro y el brazo: “Al verlas, me destruí”

Respecto a la difusión de sus imágenes con hematomas, expresó: “Al verlas, me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer quiere verse en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y por qué se guardaron las fotos para el último momento”.

Aseveró que “mi familia está sufriendo por ver esto. Tengo a mi familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio”.

En relación al chat en el que asegura haber sido lastimada durante tres días, en un período que se especulaba coincidía con su embarazo, Fabiola aclaró: “En realidad, lo peor fue el último año cuando me fui a vivir a la casa de huéspedes“. Y agregó: “Tuve que salir en pantuflas y bata e irme ahí”.

Video entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

En cuanto a los videos con Tamara Pettinato, precisó: “Los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas. Él cometió el error, o no sé, la desprolijidad, llámelo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba, y con ese yo le ponía música para dormir a Francisco”.

Indicó que “el nene, con un año y medio, ya sabía cómo manejarse. Mi mamá, que estaba al lado de él, le sacó el teléfono y me dijo: ‘Fabiola, ¿qué es esto?’. Me lo entregó. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente, se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos”. A su vez, detalló: “A esa altura ya estaba adormecida, porque esto ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones”.

“Los videos que aparecieron son poca cosa en comparación con lo que ha hecho”

“Esta persona (por Alberto) estuvo durante dos meses —están todos los chats y muchas personas lo saben— amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Fue lo último que esta persona hizo”, expresó.

Y amplió: “Yo lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que ha hecho”. Hizo hincapié en que tomó la determinación de dar a conocer lo que vivió por “todas las mujeres que sienten que no pueden hacer nada y que son víctimas de este tipo de violencia, ya sea psicológica y/o física, la que sea”.

A dónde llamar si sufrís violencia de género

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

Ofrece información, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. Su objetivo es acompañarte en las distintas situaciones que estés atravesando, ya sea antes, durante o después de un episodio de violencia.