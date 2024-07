La final de Gran Hermano (Telefe) está llegando y exjugadores volvieron a ingresar para apoyar a los finalistas: Lisandro “Licha” Navarro y Lucía Maidana se encuentran haciendo campaña por Nicolás Groman; Isabel De Negri y Martín Ku ayudan a Bautista Mescia, y Carla “Chula” De Stefano y Juliana “Furia” Scaglione entraron por Emmanuel Vich. Durante la cena, Furia se refirió a las polémicas actitudes que tuvo mientras se encontraba dentro de la competencia e, inesperadamente, le pidió disculpas a sus compañeros.

Los sorprendentes dichos de Furia sobre su conducta dentro de Gran Hermano

Primero, Scaglione contó lo primero hizo tras salir del juego. “Estoy fumando menos, porque me hacía la loca; actuaba de Rebelde Way. Hace 11 años no fumo”, reveló, y, prosiguió: “Entré a la casa y, después, se fue Chula; también, es tu culpa y la de Catalina; se fueron y me dejaron sola con esa Agostina… ella, quería jugar con Lisandro”.

Ante esto, se refirió a su comportamiento. “Un día, vinieron a gritarme y Bautista me comento que ‘me dijeron que le aleje de Agostina‘; ahí, empecé a delirar de una manera que no te explico”, sostuvo la doble de riesgo; al escuchar sus palabras, los demás participantes expresaron que “el autoconocimiento está muy bueno”.

Luego, Juliana continuó explicando la estrategia que implementó en ese momento del reality. “Se llama fabular; dentro de la casa, mi personaje fabulaba y, aparte, soy muy creativa, entonces, yo me creo mis propias historias y es como una película. Quiero que sepan que, para mí, es divertido vivir así, inventando o creando cosas aunque no sean reales, porque, creativamente, eso es un artista. Para poder sobrevivir acá adentro y, estando sola, ¿qué hacía? Creaba personajes chicos… saben que sacan todo de contexto”, confesó.

Para sorpresa de sus “hermanitos”, pidió disculpas. “Así que, ahora, cada uno va a decir, en su boquita, ‘Furia no está loca. Furia es un personaje’. Mil disculpas y, el que no entendió mi personaje y se sintió dolido, lo siento mucho, cariño, pero… bueno, es un juego y mi única manera de echar gente era rompiéndole los huevos y la paciencia. Yo dije que era insoportable, perdón”, manifestó.

Por otro lado, en el estudio, Darío Perez Corti opinó sobre los dichos Scaglione. “Noto un gran cambio. Creo, que tiene que bajar algunos cambios y estar más serena; dejarla a Juliana que trabaje y no a Furia. Relacionarse de lo laboral, aprovechar este momento y que no se suba a la ola. Ella, es una artista, lo vi desde el humor, una capacidad increíble. Lástima, que apenas pudimos hablar”.

Finalmente, Robertito Funes Ugarte, comentó: “Ella quiere aclarar una situación que, obviamente, está relacionado con el afuera. Yo no la conozco de antes, lo conozco ahí adentro; entonces, por un lado, el sobrenombre lo trae de afuera y hay algo que tiene que ver con eso. Dentro de la casa nunca le creí nada porque me convenía verlo así y, segundo, creo que si hay algo en ella, en su personalidad, que tiene que ver con lo que se vio en la casa”.

¿Cuándo es la final de Gran Hermano y cómo se vota?

Este domingo, se sabrá quién será el ganador de la edición 2023/2024.

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que gane.

Inscripción Gran Hermano 2025: ¿Qué datos se piden en el cuestionario?

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere ingresar al programa y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

Leé más notas de La Opinión Austral