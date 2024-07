En las últimas semanas, la relación entre Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano y Gastón Trezeguet se fue disolviendo gracias a las escandalosas actitudes de la exjugadora; en primer lugar, el panelista repudió cómo se comportó la entrenadora deportiva con la revista “Gente”, ya que abandonó la sesión de fotos y no quiso estar en la tapa junto a sus compañeros del reality. Por otro lado, ambos hicieron un vivo en “Tiktok” y, en el momento que ella se quejó de que “hubo fraude” porque no ganó el programa conducido por Santiago del Moro, trató de “careta” a Trezeguet; a raíz de este suceso, él no dudó en hacer un picante descargo durante “Se picó” (República Z).

¿Cómo fue el tenso cruce ente entre Gastón Trezeguet y Furia?

Todo sucedió cuando Furia expresó su descontento al hablar sobre cómo ls producción manejó la final de GH, ya que no ganó; en consecuencia, recordó el ciclo en la que participó Trezeguet y dijo que “él tendría que haber sido el campeón, pero, no lo fue, ya que hubo fraude”.

Ante esto, Gastón, comentó: “No, a mí me decían que, como la gente no entendía el juego porque era el primero, me odiaban. Me dijeron eso”; Scaglione, indignada con lo que oyó, redobló la apuesta.

“Me parece que tendrías que haber ganado como yo, que salí primera, y me pusieron sexta porque tienen ego y vos saliste cuarto (en realidad salió tercero) y agachaste la cabeza, simplemente, por laburo, cosa que yo no voy a hacer”, aseguró Furia.

En ese sentido, el panelista del reality intentó calmar las aguas. “Ah, entiendo lo que decís… ganaste y te bajaron a propósito”, expresó.

“Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el pelotudo”, le respondió la entrenadora deportiva, visiblemente enojada.

Gastón, atónito, manifestó: “Pero… Juli, cómo lo voy a saber si no estoy ahí sentado contando los votos”. “Trabajas ahí adentro”, indicó la exjugadora.“¿Me estás jodiendo?”, preguntó Trezeguet . “Nada, seguí siendo careta. Mañana, en tu programa, hablá mal de mí como haces siempre cuando alguien se enoja con vos y listo”, lanzó y cortó la transmisión.

Los fuertes dichos de Gastón Trezeguet en contra de Furia de Gran Hermano

Tras el abandono de la exjugadora en pleno vivo, Gastón, aseguró: “Sintió que le estaba preguntando algo que no debería haberle preguntado y en lugar de decirme ‘no te metas ahí, no quiero’, atacó. No es conmigo con quién se la tiene que agarrar… si flasheás lo que quieras, no es conmigo”.

“Si a vos no te importa nada y te querés cagar en todo, está todo bien, pero no te metas en la vida de un laburante que necesita el trabajo y está muy agradecido con el canal y la productora”, indicó.

Luego, indignado, continuó: “Hace 23 años que trabajo de esto… Si vos te querés cagar en todo, hacelo, pero no te cagues en mí, un laburante que está haciendo su trabajo”.

Tras estos dichos, reveló que, al finalizar el vivo, le habló, pero no recibió una respuesta positiva. “Después, le escribí, y le pregunté “qué pasó” e insistió con que “era un careta”, como si tuviera que inmolarme por ella. Furia, al igual que todos, son participantes de un reality show y hablo de ellos porque es mi trabajo… qué no flasheen que tengo que sacar una espada y defenderlos”.

Finalmente, sentenció: “Es feo ver cómo alguien se autodestruye. Ya se cagó todas las oportunidades con Telefe y, ahora, se las caga acá. Brillantina para mí; sigamos para adelante y un besito… Qué le vaya bien”.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

